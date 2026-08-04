Masacre deja tres muertos y un herido en una villa de alquiler en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- La violencia volvió a enlutar el departamento de Atlántida la noche de este lunes, luego de que tres hombres fueran asesinados a balazos en una propiedad que funciona como villa de alquiler de la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa.
Las víctimas fueron identificadas como Tomás Harris Bodden Martínez, Darwin Manuel Vásquez Matute, de 41 años, e Irvin Noé Hernández Altamirano.
De manera preliminar, se conoció que uno de ellos había llegado recientemente de Estados Unidos y residía en el municipio de Utila, Islas de la Bahía, mientras que otro vivía en el municipio de San Francisco, Atlántida.
De acuerdo con los informes preliminares, el ataque armado se registró en el interior de una casa de campo.
Tras el tiroteo, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos de las víctimas en el interior de la vivienda, mientras que el tercer cadáver quedó tendido en el patio, a pocos metros de la piscina.
Durante el hecho violento, un cuarto hombre resultó herido. Su estado de salud se mantiene bajo reserva.
Se conoció que hombres fuertemente armados llegaron a la casa y les dispararon, versión que luego será investigada por las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen, resguardar las evidencias e iniciar las primeras investigaciones que permitan dar con el paradero y la identidad de los perpetradores de este triple homicidio.