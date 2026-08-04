Masacre deja tres muertos y un herido en una villa de alquiler en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- La violencia volvió a enlutar el departamento de Atlántida la noche de este lunes, luego de que tres hombres fueran asesinados a balazos en una propiedad que funciona como villa de alquiler de la colonia Garden, ubicada en la aldea Roma, jurisdicción del municipio de Jutiapa.

Las víctimas fueron identificadas como Tomás Harris Bodden Martínez, Darwin Manuel Vásquez Matute, de 41 años, e Irvin Noé Hernández Altamirano.

De manera preliminar, se conoció que uno de ellos había llegado recientemente de Estados Unidos y residía en el municipio de Utila, Islas de la Bahía, mientras que otro vivía en el municipio de San Francisco, Atlántida.