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MP ejecuta allanamientos contra grupo narcotraficante en Puerto Cortés

El MP ejecutó ocho allanamientos contra "Los Coleman", estructura dedicada al tráfico de drogas internacional vinculada a grupos colombianos y mexicanos

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 08:04
MP ejecuta allanamientos contra grupo narcotraficante en Puerto Cortés

Los allanamientos se han realizado en los sectores de Barra Chamelecón, El Tigre y Las Barras, localidades de Puerto Cortés.

 Foto: captura de pantalla

Puerto Cortés, Cortés.- El Ministerio Público (MP) ejecutó una serie de allanamientos en Puerto Cortés contra "Los Coleman", grupo dedicado al narcotráfico marítimo internacional desde la zona norte de Honduras.

Mediante la Operación MareNostrum, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las Fuerzas Especiales Navales realizaron ocho allanamientos en los sectores de Barra de Chamelecón, Las Barras y El Tigre.

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La Fescco señala que "Los Coleman" son investigados desde 2014 por tráfico de drogas internacional, sicariato y almacenamiento de estupefacientes y armamento.

Igualmente, indica que este grupo criminal tiene nexos con estructuras criminales de Colombia y México.

Las indagaciones de la Fiscalía apuntan que "Los Coleman" hacen operaciones para que aeronaves procedentes de Sudamérica aterricen en Baracoa, utilizando pistas clandestinas de "El Remolino".

También participan en ingresar drogas a lanchas rápidas con destino a Estados Unidos.

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Captura de un integrante

Las autoridades informaron de manera preliminar que se capturó a un integrante de esta organización delictiva. El detenido fue identificado como Eulices Chávez Pérez, investigado por esconder en caletas los cargamentos que recibían "Los Coleman".

A su vez, reportan el decomiso de armas de fuego (una escopeta y un fusil AR-15), droga, municiones (entre ellas, de uso prohibido), motores y dinero en efectivo.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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