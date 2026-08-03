MP ejecuta allanamientos contra grupo narcotraficante en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Cortés.- El Ministerio Público (MP) ejecutó una serie de allanamientos en Puerto Cortés contra "Los Coleman", grupo dedicado al narcotráfico marítimo internacional desde la zona norte de Honduras. Mediante la Operación MareNostrum, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y las Fuerzas Especiales Navales realizaron ocho allanamientos en los sectores de Barra de Chamelecón, Las Barras y El Tigre.

La Fescco señala que "Los Coleman" son investigados desde 2014 por tráfico de drogas internacional, sicariato y almacenamiento de estupefacientes y armamento. Igualmente, indica que este grupo criminal tiene nexos con estructuras criminales de Colombia y México. Las indagaciones de la Fiscalía apuntan que "Los Coleman" hacen operaciones para que aeronaves procedentes de Sudamérica aterricen en Baracoa, utilizando pistas clandestinas de "El Remolino". También participan en ingresar drogas a lanchas rápidas con destino a Estados Unidos.

Captura de un integrante