EMC y Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de EE UU analizan combate al narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de fortalecer las estrategias conjuntas contra el crimen organizado y la revisión de los mecanismos de cooperación vigentes entre Honduras y los Estados Unidos, este miércoles el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Luis Alonso Rosales Cardoza, y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF South) de los EE. UU., contralmirante Jeffrey K. Randall, sostuvieron una reunión durante una visita oficial.

Dentro de los ejes centrales de la reunión bilateral se abordó el combate al narcotráfico, catalogándolo como una prioridad para el hemisferio occidental.

Durante la reunión, el líder militar estadounidense fue acompañado por la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, durante su visita oficial en el país.