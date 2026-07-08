Tres funcionarios hondureños se formarán en inteligencia migratoria en España

"Tres funcionarios hondureños se formarán en la Escuela Nacional de Policía de España para integrar la Red Atenas de inteligencia migratoria y fortalecimiento institucional. El programa EUROFRONT de gestión fronteriza ya está con Honduras para mejorar su seguridad", confirmó Fournier en su cuenta de X este miércoles 8 de julio.

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier , informó que tres funcionarios hondureños viajarán a España para formarse en la Escuela Nacional de Policía de ese país en pro de la cooperación fronteriza y migratoria.

De acuerdo con lo mencionado por el funcionario en su cuenta oficial, el programa de gestión fronteriza "EUROFRONT ya está en Honduras para mejorar su seguridad".

En esa misma línea la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) informó que está reforzando la cooperación con la Unión Europea para promover la gestión integrada en Honduras.

La institución detalló que, en su rol de ente rector de la cooperación internacional no reembolsable, coordinó junto con la delegación de la Unión Europea en Honduras la visita de la misión del Programa Regional EROFRONT.

La misión estuvo encabezada por su director, José Antonio Cambronero, quien llegó junto a especialistas la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA).

Según se detalló, como parte de las actividades, se realizó una reunión de alto nivel y presidida por la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, embajadora Evelyn Bautista.

El encuentro también asistieron representantes de Cancillería, el Instituto de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

"Durante la reunión, se presentaron las líneas estratégicas del Programa EUROFRONT, se intercambiaron prioridades institucionales y se identificaron oportunidades de cooperación técnica para fortalecer la gestión integrada de fronteras, promoviendo una mayor coordinación entre las instituciones nacionales y los socios internacionales", detallaron en el portal de la Cancillería de Honduras.

Según la Cancillería, estos encuentros buscan promover una mayor coordinación entre las instituciones nacionales y socios internacionales.

La gestión integrada de fronteras es considerada como una prioridad para el mandato del actual presidente, Nasry Asfura, debido a su aporte a la protección de la soberanía nacional, la seguridad, la facilitación del comercio y la libre circulación de personas, según Cancillería, concluyendo en que reafirma ese compromiso de continuar promoviendo la cooperación internacional.