Shakira elogia a su selección tras eliminación del Mundial 2026: "Nos enorgullece a todos"

Bogotá, Colombia.- La cantante Shakira agradeció este martes a la selección colombiana por su desempeño en el Mundial 2026, luego de la eliminación en los octavos de final ante Suiza en la tanda de penaltis, y aseguró que el equipo dejó una actuación que "enorgullece a todos".

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", escribió la artista en una historia publicada en su cuenta de Instagram poco después de la derrota que puso fin al recorrido de la Tricolor en el torneo.

La artista, que puso voz al campeonato con su tema 'Dai Dai', lamentó que el equipo no pudiera avanzar a los cuartos de final y, en tono de broma, afirmó que "está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habrían pasado a cuartos".