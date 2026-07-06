La promesa de Travis Kelce que hizo llorar a Taylor Swift en el altar

Un invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reveló al Daily Mail la frase exacta que el jugador de los Kansas City Chiefs pronunció durante el intercambio de votos y que provocó las lágrimas de la cantante frente a los casi 1,000 invitados reunidos en el Madison Square Garden.
"Y hubo mucho secado de lágrimas porque Taylor se veía conmovida durante una parte de los votos en la que él prometió protegerla para siempre", contó la fuente al medio británico.
El mismo invitado añadió que Kelce llegó nervioso al altar, aunque logró mantener la compostura durante la lectura de su texto.
La ceremonia, celebrada el viernes 3 de julio en el recinto neoyorquino, reunió a figuras del deporte, la música y el cine bajo un estricto operativo de seguridad y sin la presencia de teléfonos celulares.
El actor Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, fue el encargado de oficiar la unión, mientras que los hermanos de los novios, Austin Swift y Jason Kelce, ocuparon los roles tradicionalmente reservados para el padrino y el hombre de honor.
Según información publicada por People y confirmada por invitados a NBC News, tanto Swift como Kelce escribieron personalmente sus votos en pequeños cuadernos y cada intervención se extendió cerca de 20 minutos.
La cantante, además, interpretó en voz cantada una parte de su texto, un gesto que sorprendió a los presentes.
La emoción no se concentró en un solo momento. Dos asistentes que hablaron con NBC News coincidieron en que Kelce terminó siendo quien más se conmovió durante todo el intercambio, al punto de detenerse brevemente para recomponerse. Robin Gentry, tía de Swift, resumió el ambiente general de la velada en declaraciones a Reuters y LBC News. "Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron", afirmó al abandonar el recinto la noche de la boda.
Previendo la carga emocional del momento, la organización entregó a cada invitado un pañuelo bordado, un detalle que terminó teniendo uso durante la lectura de los votos.
Los presentadores de Good Morning America, Robin Roberts, Michael Strahan y George Stephanopoulos, quienes asistieron a la ceremonia, coincidieron en describir el intercambio como "real, vulnerable, serio y gracioso, profundamente amoroso", según declaraciones recogidas por ABC News.
Para la ocasión, la pareja lució atuendos de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson en colaboración directa con los novios. El calzado corrió por cuenta de Christian Louboutin y la joyería de la novia fue de Cartier, según confirmó su representante, Tree Paine.
El Madison Square Garden, escenario habitual de conciertos y finales deportivas, fue transformado para la ocasión en un jardín escénico con árboles, follaje y una ambientación que buscaba distanciarse por completo de su identidad como arena. Tras la ceremonia, la pareja recorrió el recinto para saludar personalmente a buena parte de los invitados antes de dar paso a la recepción.