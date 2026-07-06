La promesa de Travis Kelce que hizo llorar a Taylor Swift en el altar

La emoción no se concentró en un solo momento. Dos asistentes que hablaron con NBC News coincidieron en que Kelce terminó siendo quien más se conmovió durante todo el intercambio, al punto de detenerse brevemente para recomponerse. Robin Gentry, tía de Swift, resumió el ambiente general de la velada en declaraciones a Reuters y LBC News. "Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron", afirmó al abandonar el recinto la noche de la boda.