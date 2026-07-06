Harry Styles supera a Coldplay y entra en la historia de Wembley

Harry Styles ya tiene un lugar propio en los libros de récords del recinto más emblemático del Reino Unido. El pasado sábado 4 de julio, el artista completó su duodécima función consecutiva en Wembley Stadium, un logro certificado por Guinness World Records como la residencia más larga jamás realizada por un músico en ese escenario.
La marca anterior pertenecía a Coldplay, que en 2025 había reunido 10 presentaciones durante su gira Music of the Spheres World Tour.
Styles la superó con dos fechas adicionales, cerrando así un ciclo que arrancó el 12 de junio como parte de su gira Together, Together, con la que promociona su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Lo que inicialmente estaba planeado como una tanda de seis conciertos terminó duplicándose ante la respuesta del público.
La demanda de entradas obligó a la producción a sumar seis fechas más, un ajuste que terminó por definir la magnitud de este hito.
El adjudicador oficial de Guinness World Records, Will Munford, entregó el certificado sobre el mismo escenario durante la última función, ante un público estimado en 80,000 personas.
"Wembley Stadium es uno de los recintos musicales más icónicos del mundo, así que lograr la residencia más larga de un músico ahí durante una sola tanda es un logro extraordinario", declaró Munford.
El reconocimiento también se extendió a todo el equipo técnico y de producción del tour, que recibió certificados individuales por su participación en las doce funciones.
La cantante Shania Twain acompañó a Styles como telonera durante todo el ciclo londinense, una decisión que el propio artista había definido desde el anuncio de la gira.
Durante el cierre, Styles hizo una pausa para recordar su paso por One Direction y mencionó a sus excompañeros Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, además del fallecido Liam Payne, a quienes atribuyó buena parte de su trayectoria actual.
El momento más emotivo de la noche llegó de la mano de Gemma Styles, hermana del cantante, quien subió al escenario para dirigirse tanto a él como al público.
"Mi hermano pequeño está a punto de terminar una racha histórica de 12 noches. No pienso en ti como 'esto' en el día a día. Pienso en ti como un hermano, un tío y un mejor amigo", dijo Gemma, visiblemente conmovida, antes de agradecer a los seguidores que acompañaron el proceso.