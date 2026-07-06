Votos largos, barras libres y show de McCartney: los detalles de la boda de Taylor Swift

Cada uno llevó su texto anotado en una libreta dorada, y en ese momento los asistentes recibieron un pañuelo blanco bordado con las iniciales de la pareja y la fecha del enlace. El bordado incluía también una frase tomada de uno de los temas más conocidos del repertorio de la cantante, un guiño discreto que no tardó en ser identificado por los invitados más atentos a su discografía. Se entregaron para que el público pudiera secarse las lágrimas que generaran los votos de cada uno.