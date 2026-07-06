Morning Dew (Donk), el regreso musical de Beyoncé tras dos años

La artista texana Beyoncé publicó Morning Dew (Donk), su primera canción original en dos años, marcando el final de un silencio discográfico que se extendía desde el lanzamiento de Cowboy Carter en marzo de 2024.
El tema llegó sin campaña previa ni filtraciones de última hora, un estilo de lanzamiento que Beyoncé ha cultivado a lo largo de su carrera y que volvió a generar reacciones inmediatas entre su comunidad de fans, conocida como el BeyHive.
Morning Dew (Donk) fue escrita por Beyoncé junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción corrió a cargo de la propia artista y de Williams.
Según reportó la revista Rolling Stone, el tema estuvo originalmente contemplado para formar parte de B'Day, el segundo álbum de estudio de Beyoncé, lanzado el 4 de septiembre de 2006, coincidiendo con el día en que la cantante cumplió 25 años.
El lanzamiento no es un hecho aislado. Según un comunicado difundido a través de PRNewswire, Morning Dew (Donk) da inicio a una cuenta regresiva de 60 días que culminará con la reedición por el vigésimo aniversario de "B'Day", disco que en su momento vendió más de 541,000 copias en su primera semana y que incluyó sencillos como Irreplaceable y Ring the Alarm.
La pieza fue acompañada de un video lírico en blanco y negro que recupera material de archivo dirigido por Cliff Watts, colaborador habitual de la artista y responsable también de la portada que Beyoncé protagonizó para la edición de trajes de baño de Sports Illustrated en 2007.
Este estreno llega en un momento particular para la carrera de Beyoncé.
Cowboy Carter le permitió obtener su primer Grammy al Álbum del Año, un reconocimiento que había esperado durante años pese a ser la artista femenina con más nominaciones sin victoria en esa categoría, y al mismo tiempo la más premiada en la historia de los Grammy.
El álbum forma parte de una trilogía que comenzó con Renaissance en 2022 y que, según especulan los seguidores desde hace meses, tendría un tercer capítulo bajo el nombre de Act III, proyecto que la propia artista todavía no ha confirmado de manera oficial.
Por ahora, Morning Dew (Donk) funciona como un puente entre el pasado y el presente de la carrera de Beyoncé, un gesto dirigido a quienes han seguido su trayectoria durante dos décadas y una señal de que, aunque los tiempos de espera se alarguen, la respuesta de su público permanece intacta cada vez que decide romper el silencio.