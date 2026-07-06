Alfredo Adame revela quién heredará su fortuna

Alfredo Adame reveló públicamente el destino de su patrimonio tras su muerte.
En una charla con el creador de contenido MazaClan, el conductor confirmó que su hija Vanessa Adame Castillo, junto con sus nietos Santiago y María José, recibirán la totalidad de sus bienes.
El presentador aseguró que el documento ya está redactado y listo para hacerse válido llegado el momento.
Según sus palabras, "es la heredera universal. Ya está en el testamento, ya está todo".
La decisión excluye a sus otros tres hijos, Diego, Alejandro y Sebastián Adame Banquells, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells.
Adame explicó que ya les entregó su parte de la herencia en vida, mientras estuvieron bajo su cuidado, por lo que considera cerrado ese capítulo.
El vínculo entre el conductor y sus tres hijos varones se ha deteriorado con los años, al grado de que él mismo ha afirmado no mantener ya ninguna relación con ellos.
En contraste, la cercanía con Vanessa y sus nietos parece haber sido determinante para esta decisión testamentaria. Adame también ha manifestado en otras ocasiones su deseo de ser cremado y de que sus cenizas descansen en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.