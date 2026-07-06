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Alfredo Adame revela quién heredará su fortuna

El conductor confirmó en su testamento a la única heredera de su patrimonio

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 10:01
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Alfredo Adame reveló públicamente el destino de su patrimonio tras su muerte.

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En una charla con el creador de contenido MazaClan, el conductor confirmó que su hija Vanessa Adame Castillo, junto con sus nietos Santiago y María José, recibirán la totalidad de sus bienes.

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El presentador aseguró que el documento ya está redactado y listo para hacerse válido llegado el momento.

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Según sus palabras, "es la heredera universal. Ya está en el testamento, ya está todo".

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La decisión excluye a sus otros tres hijos, Diego, Alejandro y Sebastián Adame Banquells, fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells.

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Adame explicó que ya les entregó su parte de la herencia en vida, mientras estuvieron bajo su cuidado, por lo que considera cerrado ese capítulo.

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El vínculo entre el conductor y sus tres hijos varones se ha deteriorado con los años, al grado de que él mismo ha afirmado no mantener ya ninguna relación con ellos.

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En contraste, la cercanía con Vanessa y sus nietos parece haber sido determinante para esta decisión testamentaria. Adame también ha manifestado en otras ocasiones su deseo de ser cremado y de que sus cenizas descansen en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.

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