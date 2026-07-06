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¿Se divorcia Altair Jarabo? Esto dijo la actriz

Tras dos semanas de rumores sobre una ruptura, Altair Jarabo mostró imágenes con Frederic García en la ciudad donde se casaron

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 09:27
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La actriz respondió a las versiones de divorcio con una publicación en Instagram junto a su esposo, Frederic García.

 Foto: Instagram
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Jarabo salió al paso de los rumores sobre una posible separación de su esposo, Frederic García, con una publicación en Instagram donde compartió imágenes de ambos en París, la ciudad donde se casaron.

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Las versiones sobre un distanciamiento entre la pareja comenzaron a circular hace dos semanas.

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Ante ello, la actriz compartió una galería de fotografías, entre ellas una junto a la Torre Eiffel, acompañada del mensaje "Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita".

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La boda entre Jarabo y García se celebró en agosto de 2021 en una ceremonia íntima en París.

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En aquel momento, la actriz había escrito en sus redes "Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París Frèdèric García y yo nos dijimos ¡OUI!".

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Jarabo y García tienen una diferencia de edad de 19 años, un aspecto sobre el que la actriz se ha referido en distintas entrevistas.

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En conversación con Televisa Espectáculos, señaló "Cero problema, yo me siento respaldada por su inteligencia, por su experiencia, yo siempre digo que él es mi... es algo muy bueno para mí".

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En esa misma entrevista, la actriz mencionó que la comunicación ha sido clave para la relación. "Cada vez que yo puedo, le digo lo maravilloso que es y él también hace lo mismo", expresó.

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