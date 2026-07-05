Su terapeuta y chef: Ella es Colibrí Jiménez, la nueva novia de Gabriel Soto

¿Quién es la mujer que conquistó nuevamente el corazón de Gabriel Soto? Esa es la pregunta que comenzó a surgir después de que el actor confirmara públicamente su romance con Colibrí Jiménez, una reconocida chef, terapeuta y especialista en nutrición que, antes de convertirse en su pareja, formó parte de un momento clave en su vida.
Lejos de tratarse de una historia que comenzó de la noche a la mañana, Soto reveló que conoce a Colibrí desde hace más de un año. Fue precisamente durante ese tiempo cuando ella lo acompañó como terapeuta en el ámbito nutricional, ayudándolo a superar una etapa que el propio actor describió como un "bache" complicado.
El protagonista de telenovelas aclaró que el trabajo de Colibrí siempre estuvo relacionado con la nutrición y la suplementación, luego de que algunos medios señalaran que se desempeñaba como su terapeuta emocional.
"Me trató siempre en una cuestión de nutrición nada más, de asesoría y de terapia, en cuestiones de nutrición", explicó Gabriel Soto al hablar por primera vez sobre la relación.
Aunque hoy su nombre está ligado al del actor, Colibrí Jiménez ha construido su propia trayectoria profesional. Es originaria de Tepoztlán, Morelos, estudió en la Escuela Franco Mexicana de Gastronomía y se ha desempeñado como chef y embajadora de la cocina mexicana.
Además, creó "Aventura Gastronómica", una iniciativa enfocada en chefs dedicados a investigar, difundir y preservar la gastronomía de México, proyecto con el que ha impulsado el valor de la cocina tradicional.
A esa faceta suma su preparación como psicoterapeuta y nutrióloga. De acuerdo con lo explicado por Gabriel Soto, también trabaja con adaptógenos, suplementos naturales elaborados a base de plantas y hongos que ayudan a regular el estrés y los niveles de cortisol, herramientas que forman parte de su enfoque profesional.
Las especulaciones sobre la relación terminaron cuando Gabriel Soto y Colibrí Jiménez fueron captados juntos a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante las preguntas de la prensa, el actor decidió hablar abiertamente y confirmó que ambos mantienen una relación sentimental.
Soto explicó que prefirió mantener el romance en privado mientras la relación tomaba forma y solo decidió hacerlo público cuando consideró que el vínculo ya era serio.
"A Colibrí la conozco desde hace más de un año. Fue mi terapeuta y me ayudó a salir de un bache muy complicado, no solamente emocional, sino también de suplementación... Cuando estás intentando y viendo qué pasa, no tienes por qué hacerlo público", declaró.
El actor también reveló que sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, ya conocen a Colibrí, dejando entrever que la relación ha avanzado de manera natural dentro de su círculo familiar.
"Evidentemente no puedo dar un paso sin que ellas sepan", comentó al ser consultado sobre el tema.
Aunque la noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, la pareja ya había despertado rumores desde febrero, cuando comenzaron a aparecer juntos en distintas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había confirmado públicamente que mantenían una relación.
La historia entre Gabriel Soto y Colibrí Jiménez pasó de la discreción a los reflectores en cuestión de días. Lo que inició como una relación alejada de las cámaras terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del espectáculo, especialmente porque el actor atraviesa una nueva etapa personal tras meses de permanecer en el centro de distintas polémicas.