"La voy a demandar": Gabriel Soto arremete contra Ana Sinclair tras acusarlo de violencia emocional

¿La historia entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair acaba de entrar en su capítulo más explosivo? Todo apunta a que sí. Lo que comenzó con la revelación de un supuesto romance ahora escaló a un intercambio de acusaciones que ya incluye señalamientos de violencia emocional y una demanda anunciada por el actor.
Después de que Soto negara haber mantenido una relación sentimental con la cantante y advirtiera que emprendería acciones legales en su contra por presunta difamación y uso indebido de su imagen, Ana Carla decidió romper el silencio y respondió con declaraciones que volvieron a colocar la polémica en el centro de la conversación.
La intérprete aseguró que las palabras del galán de telenovelas no solo la lastimaron, sino que también afectaron a su familia. Según explicó, negar públicamente una relación y poner en duda su versión constituye una forma de violencia emocional, razón por la que recordó las declaraciones que en su momento hizo Irina Baeva sobre su relación con el actor.
"Es violencia emocional. O sea, realmente ya entendí lo que dijo Irina (la expareja de Gabriel Soto) en ese aspecto. Porque él decía: 'Es que yo no fui violento, yo no le pegué'. Sí, claro, pero al negar a alguien y también mi reputación, ¿qué? O sea, también mi familia, ¿qué? También mi hijo, ¿qué, no?", expresó la cantante.
Ana Carla reconoció que las declaraciones de Gabriel Soto la afectaron profundamente y confesó que los primeros días después de que el actor negara el romance fueron especialmente difíciles para ella.
"La frialdad, el ir y venir, el tratar a alguien así, pues ahora sí que no sé exactamente los términos, pero sí me dolió bastante", comentó al recordar cómo vivió los días posteriores a la controversia.
La cantante también reveló que pasó momentos complicados tras las declaraciones del actor y aseguró que prefirió mantenerse alejada mientras intentaba asimilar lo ocurrido.
"La primera semana cuando dio las declaraciones me dolieron horrible, estuve llorando, estuve en casa", relató Sinclair, quien insistió en que nunca buscó convertir esta situación en un espectáculo.
Además de responder a las acusaciones, Ana Carla Sinclair rechazó los señalamientos de quienes aseguran que busca obtener un beneficio económico con la polémica. La cantante afirmó que no ha recibido dinero por ninguna entrevista y sostuvo que cualquiera puede comprobar que no ha cobrado por hablar del tema.
"Cualquier reportero que puede checarme y que puede hablar conmigo se puede dar cuenta que yo no he cobrado ni un centavo por nada de esto", aseguró.
Las declaraciones de Sinclair surgieron días después de que revelara públicamente que mantuvo una relación sentimental con Gabriel Soto durante aproximadamente un año y medio. Según contó, el romance terminó hace apenas un mes y comenzó en noviembre de 2024, aunque ambos se conocían desde 2011.
Incluso, la cantante afirmó que durante ese tiempo el actor convivió con su hijo y llegó a convertirse en un ejemplo para él. Las declaraciones de ella surgen después de que Gabriel fuese visto de la mano con su terapeuta, con quien admitió tener una relación de pareja, algo que Ana Sinclair dijo que le tomó por sorpresa, pues hasta hace poco, ellos eran pareja.
Mientras Ana Carla insiste en su versión, Gabriel Soto dejó claro que llevará el caso a los tribunales. El actor aseguró que la demanda estará basada en dos motivos: las declaraciones que considera difamatorias y el presunto uso indebido de su imagen sin autorización.
"Ya conocemos el camino y sabemos que el uso indebido de imagen sin mi autorización es un delito grave", afirmó el protagonista de telenovelas, quien recordó que anteriormente obtuvo resoluciones favorables en procesos similares.
Soto también respondió a las versiones de la cantante al asegurar que actuó de buena fe durante el tiempo que convivieron. Explicó que, en las pocas ocasiones que compartió con el hijo de Ana Carla, únicamente buscó ser una figura masculina de apoyo y no sustituir el papel de su padre.
Lejos de bajar el tono de la polémica, el actor lanzó un nuevo reclamo contra Sinclair al pedirle que "se ponga a hacer cosas productivas, a trabajar", además de acusarla de cobrar por entrevistas mientras habla de él y de Colibrí Jiménez (La terapeuta y nueva novia de Gabriel). Con ambas partes sosteniendo versiones completamente opuestas y una demanda ya anunciada, el conflicto parece estar lejos de terminar. Según Soto, sí mantuvo una relación con la cantante pero decidió alejarse de ella cuando entendió que ella pretendía que él se hiciera cargo de todos sus gastos personales y los de su hijo.