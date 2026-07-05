"La voy a demandar": Gabriel Soto arremete contra Ana Sinclair tras acusarlo de violencia emocional

Lejos de bajar el tono de la polémica, el actor lanzó un nuevo reclamo contra Sinclair al pedirle que "se ponga a hacer cosas productivas, a trabajar", además de acusarla de cobrar por entrevistas mientras habla de él y de Colibrí Jiménez (La terapeuta y nueva novia de Gabriel). Con ambas partes sosteniendo versiones completamente opuestas y una demanda ya anunciada, el conflicto parece estar lejos de terminar. Según Soto, sí mantuvo una relación con la cantante pero decidió alejarse de ella cuando entendió que ella pretendía que él se hiciera cargo de todos sus gastos personales y los de su hijo.