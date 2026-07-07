Trump halaga el aspecto físico de Nicki Minaj en un acto oficial de la Casa Blanca

Los Ángeles, Estados Unidos.- Donald Trump generó controversia en redes sociales tras referirse al físico de Nicki Minaj durante un almuerzo del Rose Garden Club celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense presentó a la rapera ante los asistentes con una frase que mezclaba reconocimiento político y comentarios sobre su apariencia.

"También tenemos a una mujer que es tan respetada, tan atractiva y tan extraordinaria" fue una de las expresiones utilizadas por Trump para introducir a la artista, de 43 años, durante su intervención de 35 minutos, en la que también abordó temas como el socialismo democrático y la pequeña empresa.