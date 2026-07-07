Trump halaga el aspecto físico de Nicki Minaj en un acto oficial de la Casa Blanca

Los Ángeles, Estados Unidos.- Donald Trump generó controversia en redes sociales tras referirse al físico de Nicki Minaj durante un almuerzo del Rose Garden Club celebrado en la Casa Blanca.
El mandatario estadounidense presentó a la rapera ante los asistentes con una frase que mezclaba reconocimiento político y comentarios sobre su apariencia.
"También tenemos a una mujer que es tan respetada, tan atractiva y tan extraordinaria" fue una de las expresiones utilizadas por Trump para introducir a la artista, de 43 años, durante su intervención de 35 minutos, en la que también abordó temas como el socialismo democrático y la pequeña empresa.
La declaración no tardó en generar críticas en plataformas como X, donde usuarios cuestionaron que el valor de una figura pública se reduzca a su apariencia en un contexto institucional.
Minaj, en cambio, no mostró molestia y compartió su jornada en la Casa Blanca bajo la etiqueta #WhiteHouseBarbie. La rapera, nacida en Trinidad y Tobago, ha manifestado en los últimos meses un giro hacia posiciones afines a la administración Trump, tras haber sido crítica de sus políticas migratorias durante el primer mandato.
Este acercamiento ha alimentado especulaciones sobre un posible indulto para algún familiar, versión que la Casa Blanca ha negado oficialmente.