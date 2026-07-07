  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La numerología del "6" le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026

Desde el Mundial 1966 hasta la Eurocopa 2016, el número seis había acompañado a Portugal en los éxitos de la selección, hasta que la cábala llegó a su fin

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 08:55
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
1 de 10

Canadá, México y Estados Unidos 2026 fue el séptimo campeonato mundial consecutivo para Portugal, el sexto en la carrera de Cristiano Ronaldo y antes de arrancar el torneo, se hizo viral la numerología del "6" y su exitosa vinculación con los portugueses.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
2 de 10

¿Qué significa la palabra "numerología"? Es una práctica pseudocientífica y de autoconocimiento que analiza la relación mística entre los números, las letras y la vida humana.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
3 de 10

Roberto Martínez, quien fuese entrenador de Portugal hasta su eliminación ante España, aseguró: "Creo firmemente en la numerología y en que el número 6 trae buena suerte. En 2016 ganamos la Eurocopa; 1966 fue nuestro mejor resultado en el Mundial y en 2006 llegamos a semifinales".

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
4 de 10

Y si repasamos las mejores actuaciones de Portugal en Eurocopas o Mundiales, Roberto Martínez tiene algo de razón, ya que en la Copa del Mundo 1966 celebrada en Inglaterra, los lusos se quedaron con la medalla de bronce gracias al sobresaliente rendimiento de Eusébio.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
5 de 10

Cuarenta años tuvieron que pasar para que Portugal disputara apenas su cuarto Mundial en tierras alemanas, cayendo en semifinales del torneo contra Francia y posteriormente en el partido por el Tercer y Cuarto puesto ante Alemania (3-1).

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
6 de 10

Llegó la Eurocopa de 2016 y Portugal, que no era favorita a llevarse el título, rompió con todos los pronósticos, ganando el trofeo más importante en la historia del país.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
7 de 10

El Mundial 2026 lucía como el escenario perfecto para alargar la creencia de que el número seis era sinónimo de "grandes hazañas futbolísticas" para Portugal.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
8 de 10

Pero lejos de suceder, Portugal arrancó el torneo con un sorprendente empate 1-1 ante República Demócratica del Congo y tras no romper la igual contra Colombia en la última jornada de la Fase de Grupos, el equipo de Cristiano Ronaldo se vería las caras con España en los Octavos de Final.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
9 de 10

Casualidad o no, el número seis si tuvo su minuto de gloria, pero en contra de Portugal, ya que Mikel Merino, con la camiseta "6" de España, fue el autor del gol que eliminó a los lusos del Mundial 2026.

 Foto: EFE
La numerología del 6 le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026
10 de 10

Si la numerología del "6" y su vinculación con Portugal son ciertas, los europeos tendrán que esperar hasta la Eurocopa 2036 o el Mundial 2046 para ganar su segundo título continental o la primera Copa del Mundo.

 Foto: EFE
Cargar más fotos