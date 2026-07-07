La numerología del "6" le jugó una mala pasada a Portugal en el Mundial 2026

Canadá, México y Estados Unidos 2026 fue el séptimo campeonato mundial consecutivo para Portugal, el sexto en la carrera de Cristiano Ronaldo y antes de arrancar el torneo, se hizo viral la numerología del "6" y su exitosa vinculación con los portugueses.
¿Qué significa la palabra "numerología"? Es una práctica pseudocientífica y de autoconocimiento que analiza la relación mística entre los números, las letras y la vida humana.
Roberto Martínez, quien fuese entrenador de Portugal hasta su eliminación ante España, aseguró: "Creo firmemente en la numerología y en que el número 6 trae buena suerte. En 2016 ganamos la Eurocopa; 1966 fue nuestro mejor resultado en el Mundial y en 2006 llegamos a semifinales".
Y si repasamos las mejores actuaciones de Portugal en Eurocopas o Mundiales, Roberto Martínez tiene algo de razón, ya que en la Copa del Mundo 1966 celebrada en Inglaterra, los lusos se quedaron con la medalla de bronce gracias al sobresaliente rendimiento de Eusébio.
Cuarenta años tuvieron que pasar para que Portugal disputara apenas su cuarto Mundial en tierras alemanas, cayendo en semifinales del torneo contra Francia y posteriormente en el partido por el Tercer y Cuarto puesto ante Alemania (3-1).
Llegó la Eurocopa de 2016 y Portugal, que no era favorita a llevarse el título, rompió con todos los pronósticos, ganando el trofeo más importante en la historia del país.
El Mundial 2026 lucía como el escenario perfecto para alargar la creencia de que el número seis era sinónimo de "grandes hazañas futbolísticas" para Portugal.
Pero lejos de suceder, Portugal arrancó el torneo con un sorprendente empate 1-1 ante República Demócratica del Congo y tras no romper la igual contra Colombia en la última jornada de la Fase de Grupos, el equipo de Cristiano Ronaldo se vería las caras con España en los Octavos de Final.
Casualidad o no, el número seis si tuvo su minuto de gloria, pero en contra de Portugal, ya que Mikel Merino, con la camiseta "6" de España, fue el autor del gol que eliminó a los lusos del Mundial 2026.
Si la numerología del "6" y su vinculación con Portugal son ciertas, los europeos tendrán que esperar hasta la Eurocopa 2036 o el Mundial 2046 para ganar su segundo título continental o la primera Copa del Mundo.