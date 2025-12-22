Nicki Minaj sobre la comunidad trans: "Si naces como hombre, sé un hombre"

Nicki Minaj volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar comentarios sobre la comunidad trans durante su aparición en el AmericaFest, un evento político conservador celebrado en Estados Unidos.
Las declaraciones, dirigidas principalmente a criticar políticas impulsadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron interpretadas por muchos usuarios y activistas como antitrans, lo que reavivó un intenso debate en redes sociales.
Durante su intervención, la rapera cuestionó el apoyo a niños y jóvenes trans, defendiendo una visión tradicional del género y asegurando que sus palabras buscaban proteger a los menores.
Sin embargo, fragmentos de su discurso —incluidas frases sobre “nacer hombre” o “ser un hombre”— generaron rechazo inmediato por parte de sectores de la comunidad LGBTQ+ y de seguidores que la acusan de reforzar estigmas y discursos excluyentes.
En varias ocasiones —incluyendo leer algunos de sus propios mensajes en redes— se burló de la idea de que un político “quiera ver a trans kids”, diciendo que “ni siquiera un adulto trans (...) querría eso” y defendiendo la idea de “niños sanos, seguros y felices".
“Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello” y “Los chicos serán chicos, y no pasa nada en ello" fueron expresiones interpretadas por muchos medios y usuarios como de tono antitrans o incluso tránsfobo.
Las reacciones no tardaron en llegar: mientras algunos aplaudieron su postura en nombre de la libertad de expresión, otros artistas, activistas y usuarios señalaron el impacto que este tipo de mensajes puede tener en poblaciones vulnerables.
El episodio se suma a una serie de posicionamientos políticos recientes de Minaj que han marcado un giro en su imagen pública y han dividido a su base de seguidores.
Este posicionamiento se da en el marco de lo que varios medios describen como un giro político de Minaj hacia posturas conservadoras: elogió a Donald Trump y a J.D. Vance, criticó lo que llamó “censura hacia las voces religiosas” y llamó a defender valores tradicionales.
El respaldo explícito de Minaj a figuras del ala conservadora estadounidense —especialmente a Trump— marca un cambio significativo en su imagen pública, dado que anteriormente se la conocía como una artista más cercana a posiciones progresistas y aliada de comunidades como la LGBTQ+
Informes recientes indican que Minaj ha perdido cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, a raíz de su apoyo público a Trump y a sus posturas políticas, lo que muchos fans interpretan como una traición a valores que tradicionalmente se le atribuían.
Respuestas de fans varían desde la sorpresa y la decepción hasta el respaldo ferviente, reflejando cómo figuras del entretenimiento pueden influir en discusiones políticas actuales.