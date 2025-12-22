  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Nicki Minaj sobre la comunidad trans: "Si naces como hombre, sé un hombre"

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 15:52
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
1 de 12

Nicki Minaj volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar comentarios sobre la comunidad trans durante su aparición en el AmericaFest, un evento político conservador celebrado en Estados Unidos.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
2 de 12

Las declaraciones, dirigidas principalmente a criticar políticas impulsadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron interpretadas por muchos usuarios y activistas como antitrans, lo que reavivó un intenso debate en redes sociales.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
3 de 12

Durante su intervención, la rapera cuestionó el apoyo a niños y jóvenes trans, defendiendo una visión tradicional del género y asegurando que sus palabras buscaban proteger a los menores.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
4 de 12

Sin embargo, fragmentos de su discurso —incluidas frases sobre “nacer hombre” o “ser un hombre”— generaron rechazo inmediato por parte de sectores de la comunidad LGBTQ+ y de seguidores que la acusan de reforzar estigmas y discursos excluyentes.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
5 de 12

En varias ocasiones —incluyendo leer algunos de sus propios mensajes en redes— se burló de la idea de que un político “quiera ver a trans kids”, diciendo que “ni siquiera un adulto trans (...) querría eso” y defendiendo la idea de “niños sanos, seguros y felices".

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
6 de 12

“Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello” y “Los chicos serán chicos, y no pasa nada en ello" fueron expresiones interpretadas por muchos medios y usuarios como de tono antitrans o incluso tránsfobo.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
7 de 12

Las reacciones no tardaron en llegar: mientras algunos aplaudieron su postura en nombre de la libertad de expresión, otros artistas, activistas y usuarios señalaron el impacto que este tipo de mensajes puede tener en poblaciones vulnerables.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
8 de 12

El episodio se suma a una serie de posicionamientos políticos recientes de Minaj que han marcado un giro en su imagen pública y han dividido a su base de seguidores.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
9 de 12

Este posicionamiento se da en el marco de lo que varios medios describen como un giro político de Minaj hacia posturas conservadoras: elogió a Donald Trump y a J.D. Vance, criticó lo que llamó “censura hacia las voces religiosas” y llamó a defender valores tradicionales.

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
10 de 12

El respaldo explícito de Minaj a figuras del ala conservadora estadounidense —especialmente a Trump— marca un cambio significativo en su imagen pública, dado que anteriormente se la conocía como una artista más cercana a posiciones progresistas y aliada de comunidades como la LGBTQ+

 Foto: Shutterstock.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
11 de 12

Informes recientes indican que Minaj ha perdido cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, a raíz de su apoyo público a Trump y a sus posturas políticas, lo que muchos fans interpretan como una traición a valores que tradicionalmente se le atribuían.
Nicki Minaj sobre la comunidad trans: Si naces como hombre, sé un hombre
12 de 12

Respuestas de fans varían desde la sorpresa y la decepción hasta el respaldo ferviente, reflejando cómo figuras del entretenimiento pueden influir en discusiones políticas actuales.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos