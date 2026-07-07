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Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este miércoles 8 de julio

El precio del dólar estadounidense registrará una leve variación este miércoles 8 de julio en Honduras. Conozca cómo queda el tipo de cambio para la compra y venta de la divisa

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 18:27
Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este miércoles 8 de julio

Estos son los nuevos valores establecidos para la compra y venta de la moneda estadounidense este miércoles.

 Foto: Canva-referencia

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la compra y venta del dólar estadounidense en Honduras registrará una leve variación este miércoles 8 de julio. ¿Cómo impacta este cambio en los hondureños?

Para este día, el tipo de cambio para la compra fue establecido en 26.7474 lempiras por dólar, mientras que el pasado martes se ubicó en 26.7383 lempiras.

Para este miércoles hay un aumento de 0.0091 centavos de lempira en el precio de compra.

Así estará el precio de compra y venta del dólar en Honduras este martes 7 de julio

La variación favorece a quienes reciben dólares y los cambian a moneda nacional, ya que por cada dólar obtendrán ligeramente más centavoss.

En cuanto al precio de venta, el dólar fue fijado este miércoles en 26.8811 lempiras, frente a los 26.8720 lempiras registrados el martes.

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La diferencia es de 0.0091 centavos de lempira al alza, lo que significa que las personas que necesiten comprar dólares deberán pagar un poco más por cada unidad de la moneda estadounidense.

Aunque el movimiento es mínimo, las variaciones en el tipo de cambio pueden influir en quienes realizan transacciones en dólares, como importadores, viajeros o personas que reciben remesas desde el extranjero.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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