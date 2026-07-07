Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este miércoles 8 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la compra y venta del dólar estadounidense en Honduras registrará una leve variación este miércoles 8 de julio. ¿Cómo impacta este cambio en los hondureños?

Para este día, el tipo de cambio para la compra fue establecido en 26.7474 lempiras por dólar, mientras que el pasado martes se ubicó en 26.7383 lempiras.

Para este miércoles hay un aumento de 0.0091 centavos de lempira en el precio de compra.