Así estará el precio de compra y venta del dólar en Honduras este martes 7 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registrará una nueva variación este martes 7 de julio, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para este martes, el tipo de cambio para la compra fue fijado en 26.7383 lempiras por dólar, mientras que el lunes se ubicó en 26.7414 lempiras. Esta variación representa una ligera apreciación del lempira frente al dólar, ya que la moneda nacional ganó algunos centavos en la relación cambiaria. Es decir, este martes no hubrá una devaluación del lempira, sino un pequeño fortalecimiento frente a la divisa estadounidense.

En cuanto al tipo de cambio para la venta, el BCH estableció un precio de 26.8720 lempiras por dólar, frente a los 26.8751 lempiras registrados el lunes pasado. Por lo que también representa una disminución en el costo que deberán pagar quienes necesiten comprar dólares en el sistema financiero nacional. Aunque la diferencia es de apenas centavos, estas variaciones forman parte del comportamiento diario del mercado cambiario y responden al mecanismo mediante el cual el Banco Central ajusta el valor de la divisa según las condiciones de oferta y demanda.

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