Cinco casos autóctonos de sarampión elevan la alerta sanitaria en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La confirmación de cuatro casos autóctonos de sarampión en el país encendió las alarmas en el sistema sanitario, al evidenciar que el virus ya circula dentro del territorio y no solo proviene del extranjero. De los 10 casos confirmados en el país, al menos cinco corresponden a contagios locales, es decir, personas que no viajaron a zonas con brotes, sino que adquirieron la enfermedad dentro del país, lo que incrementa el riesgo de propagación. Las últimas cuatro personas fueron confirmadas este domingo por autoridades sanitarias; se trata de un núcleo familiar que se contagió en el sector de Cofradía, San Pedro Sula.

De acuerdo a las indagaciones de las autoridades sanitarias, el padre de 43 años tuvo contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje que hizo a inicios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán. Posteriormente, tres de sus hijos (de 17, 14 y 11 años de edad) presentaron síntomas de la enfermedad como fiebre y sarpullido, confirmándose mediante pruebas de laboratorio el virus en su cuerpo. Al ser esta enfermedad altamente contagiosa, personal de la Secretaría de Salud activó las alertas en la zona para identificar a los contactos de la familia y así evitar que el virus se propague en el sector. Carlos Umaña, médico de la zona norte, advirtió que este escenario confirma los temores de las autoridades médicas y recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal. "No teníamos casos de sarampión en el país desde 1997, y hoy ya se reportan contagios locales, lo que indica que el virus está circulando", dijo.

Agrego que la enfermedad es una de los más contagiosos que se ha conocido. "A 18 personas puede contagiar cada paciente, este virus uno de los más peligrosos; le puede dar encefalitis, neumonía, entre otras cosas; es potencialmente mortal, pues el 5% de las personas que lo padecen pueden morir", explicó. Detalló que el virus se transmite por el aire al toser o estornudar y puede permanecer activo hasta por dos horas en espacios cerrados. Por su parte, la jefa de la Región Metropolitana de Salud del San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, informó que los pacientes identificados permanecen en aislamiento domiciliario, bajo vigilancia médica y seguimiento epidemiológico. Las autoridades aseguraron que los pacientes se encuentran estables, pero insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención.