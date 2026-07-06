Cristiano Ronaldo se quiebra tras eliminación de Portugal y recibe detallazo de Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron eliminados del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante España en octavos de final del Mundial 2026. CR7 se quebró y así fue captado tras el pitazo final.
España derrotó 1-0 a Portugal con gol al 91 de Mikel Merino. Cristiano fue titular y estuvo los 90 minutos en el campo.
Antes del partido, Cristiano Ronaldo ya había confirmado que esta sería su última Copa del Mundo y muy poco pudo hacer para evitar la eliminación.
7,330 días después de jugar sus primeros minutos en un Mundial, Cristiano Ronaldo cerrado el telón. Derrotado, él y la selección portuguesa, por España (1-0), por un gol de Mikel Merino.
Cristiano concluye su participación en Copas del Mundo como el único jugador en casi un siglo que ha marcado en seis ediciones, pero sin lograr el título.
Veinte años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista de Cristiano Ronaldo, el mejor jugador en la historia del balompié luso.
Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2,305 minutos después, Cristiano se despidió de los Mundiales sin poder haber dado el trofeo a su selección.
Tras concluir el encuentro, Ronaldo se quebró. No pudo aguantar las lágrimas al saber que su fin con Portugal había llegado.
Como en 2022 cuando también salió llorando, Cristiano Ronaldo esta vez no ocultó su tristeza por el final con su país.
Al final del partido, Lamine Yamal tuvo un gran gesto con él al buscarlo y abrazarlo. En su momento el español dijo que recibía consejos de futbolistas como Cristiano y Messi.
Roberto Martínez, DT de Portugal, anunció su salida del conjunto luso y catalogó a Cristiano Ronaldo como "un capitán ejemplar".
Ronaldo pidió disculpas a los aficionados lusos en el estadio. Su periplo en Copas del Mundo inició en el 2006 y marcó en las seis que disputó.