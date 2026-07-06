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Cristiano Ronaldo se quiebra tras eliminación de Portugal y recibe detallazo de Lamine Yamal

Portugal cayó 1-0 ante España y Cristiano Ronaldo disputó su último encuentro en Copas del Mundo

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 14:53
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Cristiano Ronaldo y Portugal quedaron eliminados del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante España en octavos de final del Mundial 2026. CR7 se quebró y así fue captado tras el pitazo final.

Fotos: EFE
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España derrotó 1-0 a Portugal con gol al 91 de Mikel Merino. Cristiano fue titular y estuvo los 90 minutos en el campo.

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Antes del partido, Cristiano Ronaldo ya había confirmado que esta sería su última Copa del Mundo y muy poco pudo hacer para evitar la eliminación.

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7,330 días después de jugar sus primeros minutos en un Mundial, Cristiano Ronaldo cerrado el telón. Derrotado, él y la selección portuguesa, por España (1-0), por un gol de Mikel Merino.

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Cristiano concluye su participación en Copas del Mundo como el único jugador en casi un siglo que ha marcado en seis ediciones, pero sin lograr el título.

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Veinte años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista de Cristiano Ronaldo, el mejor jugador en la historia del balompié luso.

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Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2,305 minutos después, Cristiano se despidió de los Mundiales sin poder haber dado el trofeo a su selección.

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Tras concluir el encuentro, Ronaldo se quebró. No pudo aguantar las lágrimas al saber que su fin con Portugal había llegado.

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Como en 2022 cuando también salió llorando, Cristiano Ronaldo esta vez no ocultó su tristeza por el final con su país.

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Al final del partido, Lamine Yamal tuvo un gran gesto con él al buscarlo y abrazarlo. En su momento el español dijo que recibía consejos de futbolistas como Cristiano y Messi.

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Roberto Martínez, DT de Portugal, anunció su salida del conjunto luso y catalogó a Cristiano Ronaldo como "un capitán ejemplar".

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Ronaldo pidió disculpas a los aficionados lusos en el estadio. Su periplo en Copas del Mundo inició en el 2006 y marcó en las seis que disputó.

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