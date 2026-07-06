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Honduras participa por primera vez en la Olimpiada Internacional de Física en Colombia

Cuatro estudiantes hondureños representan al país al competir con los mejores alumnos de más de 120 países en la olimpiada que se desarrolla en Colombia.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 13:57
Honduras participa por primera vez en la Olimpiada Internacional de Física en Colombia

Los cuatro estudiantes hondureños, junto a los delegados que los acompañaron para participar por primera vez Olimpiada Internacional de Física.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro estudiantes están marcando un hito en la educación científica al participar por primera vez en la 56.ª edición de la Olimpiada Internacional de Física (IPhO 2026), que se desarrolla del 4 al 12 de julio en Bucaramanga, Colombia.

La delegación hondureña está conformada por cuatro estudiantes de secundaria que competirán junto a jóvenes sobresalientes de más de 120 países, en el evento académico más importante a nivel mundial en esta disciplina.

Los representantes del país son Sebastián Talabera y Sebastián Pérez, ambos originarios de Colón; Rodrigo Díaz, de Francisco Morazán, y David Alvarado, de Olancho.

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El equipo es acompañado por los delegados Francisco Soriano y Ramón Godoy, así como por el observador Elías Mendoza.

"Honduras participa por primera vez en esta competencia con cuatro estudiantes que han sido medallistas nacionales e internacionales y que han pasado por un entrenamiento intensivo en materias como mecánica clásica, electromagnetismo, física cuántica", destacó Ramón Godoy, delegado del Comité Hondureño de Olimpiadas de Física.

A lo largo de la semana, los competidores deberán resolver un examen teórico y otro experimental, considerados entre las pruebas académicas más complejas a nivel de educación secundaria.

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Los representantes hondureños llegan a esta competencia tras destacar en olimpiadas nacionales e internacionales, lo que les permitió obtener el cupo para este evento de alto nivel.

"En esta olimpiada se reúnen los mejores estudiantes del mundo, seleccionados en sus respectivos países", añadió el vocero.

Godoy destacó que la participación de Honduras en esta competencia internacional representa un avance significativo para la educación científica nacional y abre nuevas oportunidades para que más jóvenes aspiren a competir en escenarios académicos internacionales.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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