Protestas en el Distrito Central por despidos en centros educativos y falta de docentes

Tegucigalpa, Honduras.- Padres de familia y docentes protestaron este lunes en al menos tres centros educativos del Distrito Central para denunciar el despido de personal del servicio civil, el déficit de docentes y las carencias en los servicios básicos. Las manifestaciones se realizaron en el Instituto Gubernamental Superación San Francisco, la Escuela Modesto Rodas Alvarado y el Instituto Técnico Río Abajo. En algunos casos hubo suspensión de clases y bloqueos de vías mientras los manifestantes exigían la intervención de la Secretaría de Educación. "Estamos en una situación de mucha vulnerabilidad y no podemos estar sin seguridad ni arriesgar la integridad de nuestros hijos. Como padres de familia no quisiéramos tomar estas acciones, pero sentimos que la seguridad de los estudiantes está siendo vulnerada", expresó Ester Martínez, madre de familia del Instituto Gubernamental Superación San Francisco. Los manifestantes denunciaron que, además del despido de los guardias de seguridad, el centro educativo enfrenta escasez de docentes y otras necesidades que llevan varios años sin ser atendidas. "Las autoridades conocen todas las necesidades que tiene este instituto. Hemos hecho múltiples solicitudes durante mucho tiempo y ahora, de un momento a otro, nos informan que a partir de mañana ya no tendremos ningún tipo de seguridad", lamentó Martínez.

La madre de familia aseguró que la problemática también afecta a otros centros educativos de la capital y manifestó preocupación por el anuncio de nuevos despidos en distintas áreas del sistema educativo. Otra de las participantes en la protesta, Emma Oyuela, manifestó que los padres únicamente buscan garantías para que los estudiantes puedan asistir a clases en condiciones seguras. "Venimos a ver qué respuesta nos dan las autoridades. Nuestros hijos prácticamente quedan desprotegidos y uno tiene que estar pendiente de ellos porque la situación de inseguridad es complicada", señaló. Por su parte, el docente Roberto Romero afirmó que el despido del personal de seguridad agrava una serie de deficiencias que desde hace tiempo enfrenta el Instituto Superación San Francisco. "Este instituto tiene más de 40 años de servicio y nunca habíamos vivido una situación como esta. Despidieron a los dos únicos guardias de seguridad sin una causa justificada. Además, carecemos de agua potable, aseadoras, consejeros y otro personal indispensable", declaró. Las manifestaciones también se realizaron en la Escuela Modesto Rodas Alvarado, ubicada en la colonia La Rosa, donde los padres de familia rechazaron el despido de un conserje que llevaba varios años laborando en la institución. "Este señor trabajó durante años contratado por la sociedad de padres de familia y obtuvo su acuerdo permanente el 16 de julio de 2024. No es justo que ahora lo despidan. Todos lo conocemos porque es de la colonia y ha desempeñado bien su trabajo", expresó una madre de familia durante el plantón.