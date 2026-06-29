El Central retorna a clases; docentes esperan resolución sobre cambio en la dirección

Tegucigalpa, Honduras.- Docentes del Instituto Central Vicente Cáceres suspendieron la toma de las instalaciones del centro educativo tras sostener un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación, quienes se comprometieron a emitir una resolución en esta semana sobre el nombramiento de un director permanente.

La protesta inició desde tempranas horas de este lunes 29 de junio con la paralización de actividades académicas.

Los maestros exigieron el nombramiento permanente de la máxima autoridad del instituto y reclamaron respeto a sus derechos laborales, al considerar que la situación administrativa se ha prolongado por más de dos años.

“Lo que estamos solicitando es que se nombre un director permanente conforme a lo que establece el Estatuto del Docente Hondureño. No estamos pidiendo privilegios, sino que se respete el procedimiento legal y los derechos de quienes participaron en el proceso”, manifestó Marco Tulio Funes, representante del Coprumh y docente del centro educativo.

Ante la protesta, la directora departamental de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz González, y la secretaria general de la Secretaría de Educación, Janime Castellanos, llegaron al instituto para dialogar con los representantes de las organizaciones magisteriales y buscar una salida al conflicto.

Luego de varias horas de conversaciones, las autoridades recomendaron privilegiar el diálogo, mientras que la directora departamental logró ingresar al centro educativo para reunirse con los docentes que encabezaban la protesta.