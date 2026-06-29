El Central retorna a clases; docentes esperan resolución sobre cambio en la dirección

Tegucigalpa, Honduras.- Docentes del Instituto Central Vicente Cáceres suspendieron la toma de las instalaciones del centro educativo tras sostener un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación, quienes se comprometieron a emitir una resolución en esta semana sobre el nombramiento de un director permanente.
La protesta inició desde tempranas horas de este lunes 29 de junio con la paralización de actividades académicas.
Los maestros exigieron el nombramiento permanente de la máxima autoridad del instituto y reclamaron respeto a sus derechos laborales, al considerar que la situación administrativa se ha prolongado por más de dos años.
“Lo que estamos solicitando es que se nombre un director permanente conforme a lo que establece el Estatuto del Docente Hondureño. No estamos pidiendo privilegios, sino que se respete el procedimiento legal y los derechos de quienes participaron en el proceso”, manifestó Marco Tulio Funes, representante del Coprumh y docente del centro educativo.
Ante la protesta, la directora departamental de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz González, y la secretaria general de la Secretaría de Educación, Janime Castellanos, llegaron al instituto para dialogar con los representantes de las organizaciones magisteriales y buscar una salida al conflicto.
Luego de varias horas de conversaciones, las autoridades recomendaron privilegiar el diálogo, mientras que la directora departamental logró ingresar al centro educativo para reunirse con los docentes que encabezaban la protesta.
“Nuestra posición sigue siendo firme porque el problema no es nuevo. Sin embargo, por el bienestar de los estudiantes y para evitar una suspensión prolongada de clases, decidimos levantar la toma mientras esperamos una respuesta oficial de la Secretaría”, expresó Funes.
Los maestros explicaron que el paro fue suspendido bajo el compromiso de que la Secretaría de Educación emitirá una resolución durante la presente semana, aunque admitieron que existe incertidumbre sobre el contenido de esa decisión.
Según los docentes, la actual directora fue nombrada de forma interina hace dos años y no mediante concurso, por lo que consideran que el cargo debe ser asignado respetando el orden de prioridad establecido en el Estatuto del Docente Hondureño.
“La Secretaría nos manifestó que resolverá el conflicto conforme a la ley, respetando el orden de traslados, exonerados y finalmente el concurso. Eso es precisamente lo que esperamos que se cumpla y que no haya más decisiones fuera del marco legal”, indicó el dirigente magisterial.
Los manifestantes sostienen que existen docentes que reúnen los requisitos para asumir la dirección de manera permanente y cuestionan que la actual administración continúe bajo una figura interina.
Asimismo, afirmaron que durante los dos años de gestión de la directora se ha generado una crisis administrativa, provocando el respaldo de la mayoría de las filiales magisteriales a la protesta.
“Esta no fue una decisión improvisada, fue una determinación colegiada respaldada por las organizaciones magisteriales. Nuestro interés principal es que el Instituto Central recupere la estabilidad administrativa y académica”, señaló Funes.
Los docentes reconocieron que la directora cuenta con el apoyo de parte de su equipo de trabajo, integrado por jefes de departamento, asistentes y colaboradores cercanos, aunque aseguraron que la mayoría del personal mantiene una postura distinta.
En el Instituto Central Vicente Cáceres laboran aproximadamente 320 docentes, pero no todos los maestros y padres de familia están de acuerdo con nombrar un nuevo director permanente.
El padre de familia Tony Izaguirre manifestó que la directora interina, Claudia Elvir, solo necesita un nombramiento permanente, ya que cumple con todos los requisitos.
La toma fue suspendida alrededor de las 11:00 de la mañana y las actividades académicas se reanudaron con normalidad, en espera de la resolución de las autoridades de la Secretaría de Educación.