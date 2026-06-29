Mercado de Fichajes: Baja en Real Madrid, caso Diomande y respuesta de Julián Álvarez a Barcelona

Real Madrid recibe malas noticias, Barcelona conocer intención de Julián Álvarez y Diomande con duro revés. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El RB Leipzig no tiene intención de desprenderse de Yan Diomande en el próximo periodo de fichajes. La directiva del conjunto alemán considera al joven futbolista una pieza importante para el proyecto y confía en que seguirá vistiendo la camiseta del club durante la siguiente campaña. PSG insiste en su fichaje-.
El Manchester City sigue perfilando su plantilla para la nueva etapa bajo la dirección de Enzo Maresca y ya trabaja en otra incorporación de peso. El cuadro inglés ha puesto sus ojos en Sandro Tonali, mediocampista del Newcastle, por quien estaría dispuesto a realizar una oferta de gran magnitud.
El Real Betis continúa avanzando en la confección de su plantilla y está muy cerca de concretar la llegada de un nuevo refuerzo para el centro del campo. El club sevillano ya alcanzó un acuerdo inicial con Fluminense por el uruguayo Facundo Bernal, un jugador al que venía siguiendo desde hace varios meses.
El futuro de Dusan Vlahović continúa siendo una incógnita. El atacante serbio permanece sin equipo luego de finalizar su vínculo con la Juventus, ya que ambas partes no lograron llegar a un acuerdo para prolongar su contrato.
El Atlético de Madrid mantiene como prioridad asegurar la permanencia de Nico González de cara a la temporada 2026-27. Desde Italia señalan que la entidad rojiblanca continúa negociando con la Juventus para adquirir de forma definitiva al extremo argentino, quien disputó el último curso como cedido en el conjunto colchonero.
La posibilidad de que Dani Ceballos vuelva al Real Betis está cada vez más cerca de hacerse realidad. Tras quedar libre luego de finalizar su etapa en el Real Madrid, el mediocampista iniciará en los próximos días las conversaciones con el club verdiblanco para cerrar los detalles de su nuevo contrato.
Clément Lenglet aterrizó este lunes en Lisboa para completar los últimos pasos antes de convertirse en nuevo jugador del Benfica. El defensor francés, que militó en el Atlético de Madrid durante las dos últimas campañas, deberá superar el reconocimiento médico antes de firmar oficialmente su contrato.
Chelsea y Sunderland volverán a reunirse este lunes con el objetivo de acercar posturas por el traspaso de Granit Xhaka. Aunque las conversaciones siguen activas entre ambas directivas, la negociación continúa siendo complicada y aún no existe un acuerdo definitivo.
De acuerdo con Foot Mercato, el Manchester City ya tiene un acuerdo con Malo Gusto para incorporarlo durante este mercado de verano. El lateral francés aceptó la propuesta del conjunto inglés y Enzo Maresca lo considera una pieza clave para su nuevo proyecto.
El Paris Saint-Germain sigue negociando el fichaje de Maghnes Akliouche en una operación que avanza por separado de la de Yan Diomande. Según Fabrizio Romano, el extremo del Mónaco ya dio su aprobación para vestir la camiseta del club parisino, que lidera la carrera por su contratación.
Chelsea permanece atento al futuro de Folarin Balogun. El delantero del AS Mónaco ha comunicado a la entidad francesa su intención de cambiar de aires este verano, situación que ha despertado el interés del conjunto londinense.
Fabrizio Romano aseguró que el traspaso de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid quedará completamente cerrado y firmado a lo largo de este mismo día.
Mason Mount podría abandonar el Manchester United durante el presente mercado de fichajes. Medios ingleses revelan que el volante ha sido ofrecido al AC Milan, club que analiza seriamente la posibilidad de sumarlo a su plantilla.
Giovanni Carnevali confirmó que la Juventus continúa buscando un nuevo portero y reconoció que Emiliano "Dibu" Martínez figura entre las principales opciones. No obstante, aclaró que el club también estudia otras alternativas como Guglielmo Vicario y varios guardametas más.
La Juventus no abandona su interés por Randal Kolo Muani y mantiene abiertas las conversaciones con el PSG. Carnevali explicó que las negociaciones fueron retomadas recientemente, aunque reconoció que todavía falta mucho trabajo para alcanzar un acuerdo.
Enzo Maresca fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Manchester City. El técnico firmó un contrato que lo mantendrá al frente del conjunto inglés hasta junio de 2029.
El futuro de Julián Álvarez apunta a estar lejos del Atlético de Madrid. Según informó SPORT, Diego Simeone ya asume que el delantero argentino no continuará en el club después de que manifestara públicamente su deseo de marcharse y dejara claro que le ilusiona fichar por el Barcelona.
Diario AS informó que Michael Olise tiene previsto reunirse con el Bayern Múnich una vez finalice el Mundial para decidir su futuro. El extremo francés atraviesa un gran momento y sus actuaciones también han despertado el interés del Real Madrid, el PSG y varios equipos de la Premier League.
Nico Paz seguirá siendo una de las grandes referencias del Como la próxima temporada. El argentino permanecerá en el club italiano tras resolverse favorablemente una compleja situación de mercado con el Real Madrid, lo que le permitirá continuar mostrando su talento en la Serie A.