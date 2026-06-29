"Hay que buscar evacuar rápido, yo perdí todo": habitantes de La Guaira siguen recibiendo ayuda tras terremoto

"Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada", relata a EFE con tristeza en su voz Francis Martín, quien pudo salir con vida del edificio donde vivía en el sector de La Llanada, junto a su mamá, que sufrió algunas heridas mientras corría.