"Hay que buscar evacuar rápido, yo perdí todo": habitantes de La Guaira siguen recibiendo ayuda tras terremoto

"Ya no hay nada, no hay nada para nosotros allá abajo, una ciudad en la que no se puede habitar, donde no hay agua, no hay luz, no hay edificios, no hay un supermercado, un hospital, no hay nada", relata a EFE con tristeza en su voz Francis Martín, quien pudo salir con vida del edificio donde vivía en el sector de La Llanada, junto a su mamá, que sufrió algunas heridas mientras corría.
Desde la tragedia, cientos de personas con capacidad operativa para participar en las tareas de rescate se han trasladado desde distintos estados del país para ayudar a salvar vidas entre los escombros.
En la localidad de Tanaguarena, un grupo de operadores de maquinaria pesada llegó desde el estado Lara (oeste) tras conocer las denuncias sobre la falta de personal calificado para manejar excavadoras.
Las víctimas de los terremotos han denunciado que la maquinaria ha demorado en llegar a las zonas afectadas y hasta la tarde del viernes empezaron a verse en algunas zonas y con mayor presencia el sábado.
Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.
El número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos, según Caracas.
Operadores de maquinaria se encuentran este lunes en zonas devastadas del estado costero de La Guaira, en Venezuela, dispuestos a colaborar en las labores de rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, pero denuncian que no hay suficientes máquinas pesadas para llevar a cabo la remoción de escombros.
Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en labores de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado 7.876 voluntarios en un centro de registro en Caracas.
Kisadia, de 52 años, se salvó de morir por el terremoto porque una columna frenó la caída de una pared. "Hay que buscar evacuar rápido, no pensar en lo material, porque yo perdí todo, todos perdimos en La Guaira todo", añade.
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).