Foto de la NASA: Unos 59 mil edificios afectados por el seísmo, según primera evaluación

Venezuela sufrió el pasado miércoles un doble terremoto, con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, y con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El seísmo principal, de magnitud 7,5, estuvo precedido por un seísmo preliminar de 7,2, recordó el EGIS.