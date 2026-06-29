Varios países, un solo propósito: hondureños se suman a la ayuda humanitaria para Venezuela

Para aportar su granito de arena, decenas de manos hondureñas se han unido para ayudar a Venezuela, realizando esfuerzos para recolectar alimentos no perecederos, kits de higiene personal, agua, abrigos, medicamentos y insumos que puedan ayudarles en esta crisis que están viviendo.
El mismo pueblo de Venezuela en Honduras comenzó una recolecta alimentos, ropa y medicinas, entre otro tipo de ayuda, para enviar a sus compatriotas damnificados de los dos terremotos en escala 7,5 y 7,2 grados Richter que se registraron el pasado miércoles en su país.
"Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, que estamos desesperados por ayudar a Venezuela, me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos. Es increíble lo que está pasando", dijo a EFE Aileen Gómez, quien coordina la jornada solidaria en una especie de bodega a la par de un restaurante de arepas, que es suyo, en la capital hondureña.
A nivel oficial, con autoridades hondureñas, dijo que el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, les ha prometido pagar el envío de la ayuda, al parecer en un contenedor.
"Nuestros hermanos hondureños son los que también están sacando el pecho trayendo sus donativos", agregó la empresaria, quien además dijo que la comunidad venezolana en Honduras es poca.
Por su propia cuenta, otro grupo de hondureños se ha sumado a la labor con la recolección de alimentos, medicinas, ropa, agua e insumos básicos para brindar apoyo a las miles de familias afectadas.
Cajas tras caja son llenadas con insumos que serán enviados a Venezuela para las personas que se encuentran en albergues y las que han quedado sin un hogar tras perderlo todo por el terremoto.
Entre los pocos venezolanos que viven en Honduras, figuran algunos migrantes en varias ciudades del país que piden ayuda para regresar a Venezuela ante la dificultad que tuvieron en su intento por llegar a Estados Unidos, debido a las rigurosas medidas migratorias impuestas por el presidente de ese país, Donald Trump.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que, desde el primer momento, mantiene personal especializado listo para movilizarse hacia Venezuela y sumarse a las labores de búsqueda y rescate.
Sin embargo, hasta el momento, explicaron que no han recibido la aprobación del presidente Nasry Asfura para realizar la misión humanitaria
Las operaciones de rescate continúan en territorio venezolano con apoyo de equipos internacionales.