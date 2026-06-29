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Varios países, un solo propósito: hondureños se suman a la ayuda humanitaria para Venezuela

Sin importar la nacionalidad, personas de varios países se han sumado a la gran ayuda humanitaria para Venezuela con comida, agua y productos de higiene en estos momentos difíciles

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 07:30
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Para aportar su granito de arena, decenas de manos hondureñas se han unido para ayudar a Venezuela, realizando esfuerzos para recolectar alimentos no perecederos, kits de higiene personal, agua, abrigos, medicamentos y insumos que puedan ayudarles en esta crisis que están viviendo.

 Foto: Redes sociales
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El mismo pueblo de Venezuela en Honduras comenzó una recolecta alimentos, ropa y medicinas, entre otro tipo de ayuda, para enviar a sus compatriotas damnificados de los dos terremotos en escala 7,5 y 7,2 grados Richter que se registraron el pasado miércoles en su país.

 Foto: EFE
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"Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, que estamos desesperados por ayudar a Venezuela, me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos. Es increíble lo que está pasando", dijo a EFE Aileen Gómez, quien coordina la jornada solidaria en una especie de bodega a la par de un restaurante de arepas, que es suyo, en la capital hondureña.

 Foto: EFE
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A nivel oficial, con autoridades hondureñas, dijo que el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, les ha prometido pagar el envío de la ayuda, al parecer en un contenedor.

 Foto: EFE
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"Nuestros hermanos hondureños son los que también están sacando el pecho trayendo sus donativos", agregó la empresaria, quien además dijo que la comunidad venezolana en Honduras es poca.

 Foto: EFE
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Por su propia cuenta, otro grupo de hondureños se ha sumado a la labor con la recolección de alimentos, medicinas, ropa, agua e insumos básicos para brindar apoyo a las miles de familias afectadas.

 Foto: Redes sociales
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Cajas tras caja son llenadas con insumos que serán enviados a Venezuela para las personas que se encuentran en albergues y las que han quedado sin un hogar tras perderlo todo por el terremoto.

 Foto: Redes sociales
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Entre los pocos venezolanos que viven en Honduras, figuran algunos migrantes en varias ciudades del país que piden ayuda para regresar a Venezuela ante la dificultad que tuvieron en su intento por llegar a Estados Unidos, debido a las rigurosas medidas migratorias impuestas por el presidente de ese país, Donald Trump.

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El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que, desde el primer momento, mantiene personal especializado listo para movilizarse hacia Venezuela y sumarse a las labores de búsqueda y rescate.

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Sin embargo, hasta el momento, explicaron que no han recibido la aprobación del presidente Nasry Asfura para realizar la misión humanitaria

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Las operaciones de rescate continúan en territorio venezolano con apoyo de equipos internacionales.

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