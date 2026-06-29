Varios países, un solo propósito: hondureños se suman a la ayuda humanitaria para Venezuela

"Represento no solamente a todas las comunidades de venezolanos en Honduras, que estamos desesperados por ayudar a Venezuela, me atrevo a decir que represento también la comunidad hondureña que está desesperada por ayudar a mis hermanos venezolanos. Es increíble lo que está pasando", dijo a EFE Aileen Gómez, quien coordina la jornada solidaria en una especie de bodega a la par de un restaurante de arepas, que es suyo, en la capital hondureña.