Influencers son detenidos en EE UU por cometer grave delito en el Mundial 2026: Enfrentan pena

Dos youtubers argentinos fueron detenidos en Miami tras intentar ingresar al Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026 con acreditaciones que ya no estaban vigentes.
Lo que debía ser una cobertura más del Mundial terminó con los creadores de contenido Beni Mármol y Pato Perrotta esposados y trasladados a un centro de detención, donde quedaron a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, los dos influencers lograron superar tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un partido anterior.
Las autoridades señalaron que Mármol y Perrotta consiguieron avanzar hasta una zona cercana al terreno de juego antes de que el personal de seguridad detectara la irregularidad y procediera con su arresto.
Durante su declaración, Patricio Perrotta explicó que había sido contratado por una agencia de medios para cubrir el partido entre Portugal y Colombia en el Hard Rock Stadium.
El creador de contenido admitió que portaba acreditaciones oficiales, aunque reconoció que pertenecían a un encuentro previo del Mundial y ya no tenían validez para ingresar al estadio.
Pese a la explicación brindada por los influencers, ambos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación de Florida.
La normativa del estado establece que este tipo de infracción puede ser castigada con una pena de hasta cinco años de prisión, dependiendo de la decisión de la Justicia.
Tras comparecer ante un juez en Miami-Dade, se les impuso una fianza de 2.500 dólares a cada uno como condición para recuperar la libertad.
Hasta la tarde del domingo, Beni Mármol y Pato Perrotta continuaban recluidos en el centro correccional Turner Guilford Knight mientras siguen las actuaciones judiciales.
Las autoridades estadounidenses también confirmaron que otras 14 personas fueron arrestadas durante el partido entre Portugal y Colombia por intentar ingresar sin autorización.
Estados Unidos reforzó los controles de acceso a los estadios después de los incidentes registrados en la final de la Copa América 2024, disputada en ese mismo escenario.
Lautaro "Beni" Mármol, de 20 años, y Patricio "Pato" Perrotta, de 26, son reconocidos creadores de contenido de Buenos Aires con una amplia presencia en redes sociales.
Ambos alcanzaron gran popularidad gracias a los videos que realizan junto al influencer uruguayo Bisicleta, con quien producen desafíos, experimentos sociales y contenido de entretenimiento.
Entre los tres suman cerca de un millón de suscriptores en YouTube, una plataforma donde muchos de sus videos superan con facilidad el millón de reproducciones.