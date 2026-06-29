Tomado amanece el Instituto Central Vicente Cáceres; docentes piden nombrar a nueva directora

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) amaneció tomado este lunes -29 de junio- por docentes y personal administrativo, en rechazo a decisiones adoptadas por la administración del centro educativo. La medida surge tras denuncias de supuestas irregularidades en la gestión administrativa, así como una serie de acciones que, según afirman, vulneran los derechos del personal docente. Los manifestantes exigen la revocación del nombramiento de la directora interina, Claudia Dineyra Elvir Mejía, al considerar que su designación es ilegal y contraria al Estatuto del Docente Hondureño.

Asimismo, rechazan decisiones administrativas que califican como arbitrarias, incluyendo traslados y disposiciones que afectan directamente a docentes con amplia trayectoria, especialmente en el área de Consejería, donde aseguran se ha puesto en riesgo la estabilidad laboral. En el pronunciamiento también denuncian la existencia de represalias y abuso de poder dentro del instituto, señalando que estas prácticas han generado un ambiente laboral hostil que impacta negativamente el desempeño académico y administrativo. A esto se suma el descontento por nombramientos internos que, según indican, provocan duplicidad de funciones innecesarias y no responden a las verdaderas necesidades del centro educativo.