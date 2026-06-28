Las selecciones con más partidos sin ganar en Mundiales: Honduras comparte liderato

Tras concluir la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, hay ocho selecciones que nunca han ganado un partido en Mundiales. Honduras comparte el liderato de este récord negativo.
El Mundial 2026 inició este 28 de junio con su etapa de 16avos de final. El primer juego fue Canadá vs Sudáfrica con victoria 1-0 para los canadienses.
1. Honduras ahora comparte el liderato de más partidos sin victorias en Copas del Mundo con 9. De esos 9 encuentros ha perdido seis y registra tres empates.
2. Nueva Zelanda perdió los tres partidos en este Mundial y empató a Honduras con 9 juegos en Copas del Mundo sin victorias. Los oceánicos han empatado cuatro veces y han perdido en cinco oportunidades.
El Salvador tiene el récord de seis juegos sin victorias. De hecho, los seis partidos disputados los han perdido, uno de ellos 10-1 vs Hungría en 1982.
Bolivia también tiene seis partidos sin victorias en Mundiales, en el caso de los sudamericanos un empate y cinco derrotas.
Qatar se suma al listado de selecciones sin victorias, los asiáticos han perdido cinco cotejos de Copas del Mundo y únicamente han empatado en una ocasión.
Haití, selección de Concacaf, disputó su segunda Copa del Mundo y tienen un registro de seis derrotas.
Irak se sumó a las selecciones con dos Mundiales y tras finalizar su participación registran seis derrotas.
Finalmente Panamá se sumó al pelotón de selecciones con seis partidos y los seis con derrotas.