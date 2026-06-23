Cátedra de amor y civismo: Escolares toman el control y firman “Ecocompromiso”

Tegucigalpa, Honduras- El futuro para la colonia Unidad y Fuerza comienza a tomar un tono más verde. Pequeños defensores ambientales tomaron con autoridad el escenario principal del Centro de Educación Básica (CEB) Rafael Pineda Ponce para compartir los conocimientos adquiridos en Escuelas Amigables con el Ambiente. La última jornada rebasó los límites del salón de clases tradicional para convertirse en un testimonio real de liderazgo estudiantil para realizar un inédito acto cívico que se robó la atención de toda la comunidad.

Con el respaldo metodológico de World Vision, los integrantes del Comité Ambiental de la institución dejaron atrás el rol de oyentes para apoderarse por completo del espacio y, con la elocuencia y soltura de auténticos profesionales, impartieron una magistral clase masiva sobre el uso correcto de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) ante sus compañeros, docentes y padres de familia.

Voces con inocencia y valor

“Mi compromiso con el ambiente es cuidar donde sea que vayamos y que no boten basura a los niños chiquitos”, afirmó con madurez la estudiante Jenedith Alvarado, quien tomó la batuta para dirigir el acto solemne. La pequeña relató el desafío que vivió junto a sus compañeros de estar al frente de toda la escuela al realizar una ardua preparación organizando el material didáctico, ensayando canciones y grabando y editando videos en la computadora para dar la charla.

En sintonía, su compañera Génesis Sofía Aguilera detalló que el objetivo central del acto cívico fue lograr que los demás alumnos "aprendan a no botar basura en la calle". Asimismo, reafirmó el compromiso que tienen como miembros de los Clubes Ecológicos de cuidar al planeta. Por su parte, Deysi Sánchez, representante de World Vision, expresó su profunda satisfacción al coordinar estas actividades en beneficio de un entorno saludable, destacando especialmente el rol de los menores. “Una de las actividades que me encantó es poder ver los agentes de cambio y poder ver esos comités empoderándose de estas actividades. Visión Mundial empodera el conocimiento de los jovencitos para que ellos puedan representar a nuestras comunidades y principalmente a su familia”, manifestó Sánchez, reiterando el valor de la metodología "aprender haciendo" para asegurar un planeta sano en el mañana.

Gala y firma de compromiso

El toque de asombro lo puso el color de la pasarela ecológica, donde la alumna Brithany Sánchez, nuevamente, desató los gritos de emoción y ovaciones del público al modelar un espléndido traje confeccionado con materiales reciclables al más puro estilo de un arreglo floral.

Para blindar de forma permanente este despertar ecológico, las autoridades del plantel, maestros, alumnos y padres de familia estamparon sus firmas en un solemne documento de "Ecocompromiso", asumiendo de manera colectiva una responsabilidad histórica en la preservación del entorno natural. Temprano por la mañana, en las aulas del CEB Ramón Cálix Figueroa, la teoría se trasladó al juego de campo con la dinámica “Cazadores de tesoros”. En este centro educativo, bajo la metodología de "aprender haciendo" que promueve World Vision, los niños compitieron a contrarreloj trabajando en equipo para seleccionar y categorizar con rapidez diferentes residuos del entorno, demostrando una brillante apropiación de los conceptos ambientales aprendidos en semanas anteriores.

El latir de una nueva generación

Ver a estos pequeños plantarse con firmeza en el patio central de su escuela, sosteniendo con orgullo sus carteles y alzando la voz con valentía frente a toda la comunidad educativa, despertó un inevitable nudo de orgullo y sentimentalismo en los ojos de los maestros y padres presentes. En sus miradas decididas, a pesar de tener timidez, solo existía la convicción pura de quienes se saben dueños y protectores de su propio mañana. Acciones como estas demuestran que Escuelas Amigables con el Ambiente es un canal de transformación profunda que se lleva en el corazón, demostrando que cuando a un niño se le empodera con conocimiento y amor, es capaz de asumir el liderazgo por un país más ecológico.

Gracias al patrocinio de:

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

Y el apoyo