Restaurarán histórico edificio del Correo y la Galería Nacional de Arte en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-La Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) suscribió un acuerdo interinstitucional orientado a la restauración de edificios emblemáticos del centro histórico de Tegucigalpa, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural y mejorar la infraestructura de inmuebles de valor histórico.
La iniciativa reúne a varias instituciones del Estado para coordinar intervenciones en edificaciones que presentan deterioro estructural, entre ellas el inmueble que alberga la Galería Nacional de Arte y el Correo Nacional de Honduras.
La firma del convenio se realizó precisamente en la Galería Nacional de Arte, uno de los espacios contemplados dentro del plan de restauración.
Entre las entidades participantes destacan la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), responsable de los componentes técnicos de rehabilitación, y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), que brindará acompañamiento especializado para garantizar la conservación del patrimonio histórico.
Las autoridades informaron que en una conferencia de prensa se darán a conocer los alcances técnicos, administrativos y culturales del proyecto, así como el impacto esperado en la revitalización del centro histórico de la capital.
Según autoridades culturales, la Galería Nacional de Arte ha funcionado durante décadas en un inmueble compartido que requiere una intervención integral para mejorar sus condiciones físicas, reforzar su seguridad y garantizar la preservación de uno de los espacios culturales más importantes del país.
El director de la Galería Nacional, José Jorge Salgado, explicó que el convenio permitirá iniciar procesos formales de restauración tras evaluaciones técnicas ya realizadas por equipos especializados del Estado.
“Ya existe un dictamen preliminar que confirma la condición crítica del edificio. No es una situación nueva, pero sí una que ahora cuenta con un compromiso institucional real para ser atendida de manera coordinada, con planificación técnica y respeto al valor histórico del inmueble”, informó el entrevistado.
La gerente del Centro Histórico, Ana Castro, señaló que el proyecto no solo contempla obras físicas, sino también la reactivación de espacios culturales que permitan dinamizar la vida artística en el corazón de la capital.
El plan incluye la mejora de condiciones estructurales, adecuación de espacios internos y la recuperación de áreas que actualmente presentan limitaciones para el desarrollo de actividades culturales y museográficas.
Las instituciones coincidieron en que la restauración del edificio que alberga la Galería y el Correo Nacional de Honduras representa un paso clave en la recuperación del patrimonio arquitectónico del centro histórico de Tegucigalpa.
Asimismo, destacaron que este convenio permitirá establecer una hoja de ruta común para futuras intervenciones en otros inmuebles patrimoniales que requieran atención estatal en los próximos años.
Con esta iniciativa, el Gobierno y las instituciones involucradas buscan consolidar un modelo de gestión interinstitucional que permita preservar la memoria histórica del país a través de la restauración de sus edificios más representativos.