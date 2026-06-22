Restaurarán histórico edificio del Correo y la Galería Nacional de Arte en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-La Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) suscribió un acuerdo interinstitucional orientado a la restauración de edificios emblemáticos del centro histórico de Tegucigalpa, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural y mejorar la infraestructura de inmuebles de valor histórico.

La iniciativa reúne a varias instituciones del Estado para coordinar intervenciones en edificaciones que presentan deterioro estructural, entre ellas el inmueble que alberga la Galería Nacional de Arte y el Correo Nacional de Honduras.

La firma del convenio se realizó precisamente en la Galería Nacional de Arte, uno de los espacios contemplados dentro del plan de restauración.

Entre las entidades participantes destacan la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), responsable de los componentes técnicos de rehabilitación, y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), que brindará acompañamiento especializado para garantizar la conservación del patrimonio histórico.

Las autoridades informaron que en una conferencia de prensa se darán a conocer los alcances técnicos, administrativos y culturales del proyecto, así como el impacto esperado en la revitalización del centro histórico de la capital.

Según autoridades culturales, la Galería Nacional de Arte ha funcionado durante décadas en un inmueble compartido que requiere una intervención integral para mejorar sus condiciones físicas, reforzar su seguridad y garantizar la preservación de uno de los espacios culturales más importantes del país.