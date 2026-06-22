¡Cazadores de tesoros! Escolares arrancan la Semana 5 con reto sobre reciclaje

Tegucigalpa, Honduras.- En un abrir y cerrar de ojos los estudianets de los Comités Ambientales de los cinco centros educativos llegaron a la segunda mitad del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por el diario EL HERALDO. La organización internacional World Vision inauguró oficialmente la Semana 5 de actividades con una propuesta dinámica y puramente práctica centrada en la regla de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

La agenda formativa de este nuevo ciclo arrancó de forma gratificante en las instalaciones de los Centros de Educación Básica (CEB) Lempira y Roberto Suazo Córdova. En estos centros educativos, los estudiantes demostraron que los conocimientos adquiridos no se quedaron en el olvido, ya que respondieron con destreza a cada desafío planteado. Además de conocer cómo grandes empresas de reciclaje por el mundo implementan un modelo de negocio con la recolección y el procesamiento responsable de residuos reciclables, los escolares vivieron la experiencia en carne propia gracias a la actividad interactiva denominada “Cazadores de tesoros”. Organizados en equipos de trabajo y con el cronómetro en marcha, los pequeños compitieron a contrarreloj para seleccionar y clasificar correctamente diversos residuos del entorno.

La agilidad mental de los niños quedó demostrada al colocar recursos como la energía eléctrica y el agua en la categoría de Reducir; la lana y las esponjas en la zona de Reutilizar; y elementos como los plásticos y cartones de huevo en la sección de Reciclar.

Aprender a emprender con el reciclaje

Al finalizar la competencia, una instructora de World Vision revisó detalladamente junto a los alumnos la ubicación de cada residuo, consolidando el aprendizaje grupal.

Sin embargo, el gran atractivo de la jornada fue la simulación de comercio: por cada acierto en la clasificación, los estudiantes recibían un pago en forma de dulces, emulando una dinámica real de compra y venta de materiales para el reciclaje. Esta innovadora labor reforzó la teoría ambiental y funcionó como una valiosa fuente de aprendizaje inspirada en el emprendimiento verde desde temprana edad.

Con este dinámico arranque, se consolida el mensaje de que la gestión de los residuos va más allá de un salón de clases y que los alumnos realmente están aprendiendo nuevos hábitos ambientales. Poner en práctica el concepto de las tres R de forma diaria y consciente es indispensable para colaborar activamente en nuestras comunidades, generando un impacto positivo que se traduce en bienestar ambiental, entornos más saludables y un futuro sostenible para el país.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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