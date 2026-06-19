Infop reforzará su oferta técnica con nuevos cursos: ¿cuáles son?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) informó que ampliará su oferta de capacitación técnica con más de 100 cursos disponibles en áreas como inteligencia artificial, energía, salud y mecánica. El anuncio fue realizado por el director del Infop, Edgardo Loucel, quien explicó que el instituto busca adaptar sus programas a las necesidades actuales del mercado laboral y a los perfiles que demandan las empresas. Según el funcionario, aunque la institución cuenta con alrededor de 16 carreras técnicas establecidas, la oferta de cursos supera el centenar y continúa creciendo.

"Hay alrededor de más de 16 carreras establecidas, pero tenemos más de 100 cursos disponibles de acuerdo a lo que se solicita en la formación técnica", señaló Loucel. Entre las áreas que serán fortalecidas figuran electricidad residencial, electricidad básica, sistemas de energía fotovoltaica e incluso biomedicina. Asimismo, Infop incorporará cursos enfocados en seguridad y salud ocupacional para que los participantes conozcan las medidas de prevención de riesgos durante el desempeño de sus labores. "Estamos agregando todos los cursos de habilitación de seguridad y salud ocupacional para que tomen todas las medidas de seguridad en cada formación técnica y siempre salvaguardar la vida de las personas al momento de estar realizando un trabajo", explicó. La institución también continuará ofreciendo programas en el área automotriz, pintura industrial y pintura automotriz.