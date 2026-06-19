Infop reforzará su oferta técnica con nuevos cursos: ¿cuáles son?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) informó que ampliará su oferta de capacitación técnica con más de 100 cursos disponibles en áreas como inteligencia artificial, energía, salud y mecánica.
El anuncio fue realizado por el director del Infop, Edgardo Loucel, quien explicó que el instituto busca adaptar sus programas a las necesidades actuales del mercado laboral y a los perfiles que demandan las empresas.
Según el funcionario, aunque la institución cuenta con alrededor de 16 carreras técnicas establecidas, la oferta de cursos supera el centenar y continúa creciendo.
"Hay alrededor de más de 16 carreras establecidas, pero tenemos más de 100 cursos disponibles de acuerdo a lo que se solicita en la formación técnica", señaló Loucel.
Entre las áreas que serán fortalecidas figuran electricidad residencial, electricidad básica, sistemas de energía fotovoltaica e incluso biomedicina.
Asimismo, Infop incorporará cursos enfocados en seguridad y salud ocupacional para que los participantes conozcan las medidas de prevención de riesgos durante el desempeño de sus labores.
"Estamos agregando todos los cursos de habilitación de seguridad y salud ocupacional para que tomen todas las medidas de seguridad en cada formación técnica y siempre salvaguardar la vida de las personas al momento de estar realizando un trabajo", explicó.
La institución también continuará ofreciendo programas en el área automotriz, pintura industrial y pintura automotriz.
Loucel indicó que cada centro adapta parte de su oferta a las necesidades de la zona donde opera, con el objetivo de responder a la demanda de mano de obra del sector.
"Buscamos complementar las áreas de acuerdo a la necesidad de empleo que presentan las diferentes empresas que necesitan capacitar a sus colaboradores, pero no nos podemos olvidar también de todos los trabajadores hondureños del país con quienes tenemos alianzas", manifestó.
El director también mencionó que la institución trabaja en la creación de un Observatorio del Mercado Laboral, una herramienta que permitirá identificar los perfiles técnicos más demandados.
Con la incorporación de estas nuevas áreas el instituto busca ampliar las oportunidades de capacitación para aquellas personas que desean fortalecer sus competencias e incorporarse al mercado laboral.