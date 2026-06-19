¿Cómo usar la línea 114? Guía paso a paso para mujeres víctimas de violencia doméstica

Tegucigalpa, Honduras.- La línea 114 impulsada por la Policía Nacional brinda asistencia a mujeres que son víctimas de violencia doméstica en Honduras, específicamente en la capital.

Así lo anunció Bessy Marín, vocera de esta unidad: “La línea 114 auxilia a mujeres víctimas de violencia doméstica y apoya en la atención legal, social y psicológica, ya que cuenta con equipo especializado en estos temas”.

“Después de dar la atención y pasado el ciclo, ayudan a la mujer a interponer la denuncia a la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público de Tegucigalpa”, explicó la vocera.

Marín señaló que están promoviendo esta línea en puntos estratégicos como hospitales, escuelas y parques donde dan asesoría.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad, al mes se atienden en promedio unas 1,500 llamadas.