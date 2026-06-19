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¿Cómo usar la línea 114? Guía paso a paso para mujeres víctimas de violencia doméstica

La Policía mantiene activa la línea 114 para atender emergencias relacionadas con violencia doméstica. A través de este servicio, los agentes reciben las llamadas de auxilio y coordinan la asistencia inmediata para las víctimas

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 08:51
¿Cómo usar la línea 114? Guía paso a paso para mujeres víctimas de violencia doméstica

La línea 114 de la Policía Nacional asiste a mujeres que sufren violencia doméstica.

 Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La línea 114 impulsada por la Policía Nacional brinda asistencia a mujeres que son víctimas de violencia doméstica en Honduras, específicamente en la capital.

Así lo anunció Bessy Marín, vocera de esta unidad: “La línea 114 auxilia a mujeres víctimas de violencia doméstica y apoya en la atención legal, social y psicológica, ya que cuenta con equipo especializado en estos temas”.

“Después de dar la atención y pasado el ciclo, ayudan a la mujer a interponer la denuncia a la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público de Tegucigalpa”, explicó la vocera.

Marín señaló que están promoviendo esta línea en puntos estratégicos como hospitales, escuelas y parques donde dan asesoría.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad, al mes se atienden en promedio unas 1,500 llamadas.

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Pasos para el uso de la línea 114

Paso 1: La operadora de turno recibe la llamada.

Paso 2: Recopila los datos para localizar a la víctima.

Paso 3: Coordina la movilización de una radio patrulla al lugar para brindarle protección a la víctima.

Paso 4: Da seguimiento a la denuncia y monitorea en caso de traslado y atención a la mujer o sobreviviente.

Paso 5: Coordina el traslado a otras instituciones de ser necesario.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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