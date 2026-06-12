Casa Refugio atenderá a mujeres víctimas de violencia en Tegucigalpa

Con una inversión superior a los 30 millones de lempiras, la Casa Refugio será una realidad para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica o en condición de riesgo social. Actualmente, la obra se construye en la aldea Cerro Grande, kilómetro 4 de la carretera a Olancho con un avance físico superior al 50%.
Financiado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), el proyecto contempla la habilitación de un espacio seguro con capacidad para albergar temporalmente a 51 personas. Además, ofrecerá servicios médicos, psicológicos, legales y sociales especializados.
“Este proyecto está dirigido a mujeres que han sido vulneradas, maltratadas o que atraviesan situaciones difíciles porque no tienen un lugar seguro donde permanecer. Aquí se les brindará un espacio temporal, además de acompañamiento y apoyo psicológico, para ayudarlas paso a paso a salir adelante y reconstruir sus vidas”, expresó Paola Rubí, primera dama municipal.
Atención integral
La primera dama municipal indicó que la violencia intrafamiliar y de género continúa siendo una problemática que afecta a muchas mujeres y sus familias en el Distrito Central. Enfatizó que los programas de protección y las casas refugio están “diseñados para recibir a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, garantizando su seguridad y atención integral mientras enfrentan la situación de riesgo”.
“Ninguna mujer está sola”, enfatizó, al señalar que estos espacios seguros “brindan protección, orientación y acompañamiento para ella y sus hijos cuando enfrentan este tipo de situaciones de violencia”.
La obra contempla la construcción de un inmueble de una sola planta con un área aproximada de 2,000 metros cuadrados. Estará equipado con clínicas de medicina general, ginecología, psiquiatría, psicología, trabajo social y asesoría legal. También incluirá zonas recreativas, juegos infantiles, accesos para personas con discapacidad, sistema hidrosanitario, cisterna, tanque elevado y control de ingreso mediante una garita de seguridad.
Avances del proyecto
“Este proyecto presenta importantes avances y está orientado a brindar protección y respaldo a mujeres que han sido víctimas de violencia y maltrato, ofreciéndoles un espacio seguro donde puedan permanecer sin exponerse a ningún peligro fuera del recinto”, expresó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la comuna.
Entre las obras ya ejecutadas figuran los trabajos preliminares y movimiento de tierra, la cimentación y estructura de concreto armado, la albañilería, la construcción de paredes y firmes de concreto, la instalación de la cubierta de techo y estructura metálica, así como las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
El sistema constructivo contempla cimentación con zapatas continuas y aisladas, vigas de cimentación, paredes de bloque de seis pulgadas y divisiones de tabla yeso en las áreas clínicas. Además, incluirá un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante fosa séptica y pozo de absorción.
Wendy Fuentes, directora de Comunicaciones de Semujer, indicó que este espacio permitirá resguardar temporalmente a mujeres y sus hijos mientras reciben asistencia integral y participan en procesos de empoderamiento, hasta que se determine que se encuentran fuera de peligro.
Paola Rubí instó a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a acudir directamente a Semujer o comunicarse con los números de atención habilitados por la institución para recibir orientación sobre los servicios disponibles y los pasos a seguir según cada caso.
Asimismo, explicó que las víctimas también pueden ser referidas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, los juzgados u otras instituciones que atienden situaciones de violencia.