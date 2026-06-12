Casa Refugio atenderá a mujeres víctimas de violencia en Tegucigalpa

Con una inversión superior a los 30 millones de lempiras, la Casa Refugio será una realidad para mujeres y niños víctimas de violencia doméstica o en condición de riesgo social. Actualmente, la obra se construye en la aldea Cerro Grande, kilómetro 4 de la carretera a Olancho con un avance físico superior al 50%. Financiado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), el proyecto contempla la habilitación de un espacio seguro con capacidad para albergar temporalmente a 51 personas. Además, ofrecerá servicios médicos, psicológicos, legales y sociales especializados. “Este proyecto está dirigido a mujeres que han sido vulneradas, maltratadas o que atraviesan situaciones difíciles porque no tienen un lugar seguro donde permanecer. Aquí se les brindará un espacio temporal, además de acompañamiento y apoyo psicológico, para ayudarlas paso a paso a salir adelante y reconstruir sus vidas”, expresó Paola Rubí, primera dama municipal.

Atención integral

La primera dama municipal indicó que la violencia intrafamiliar y de género continúa siendo una problemática que afecta a muchas mujeres y sus familias en el Distrito Central. Enfatizó que los programas de protección y las casas refugio están “diseñados para recibir a las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, garantizando su seguridad y atención integral mientras enfrentan la situación de riesgo”. “Ninguna mujer está sola”, enfatizó, al señalar que estos espacios seguros “brindan protección, orientación y acompañamiento para ella y sus hijos cuando enfrentan este tipo de situaciones de violencia”. La obra contempla la construcción de un inmueble de una sola planta con un área aproximada de 2,000 metros cuadrados. Estará equipado con clínicas de medicina general, ginecología, psiquiatría, psicología, trabajo social y asesoría legal. También incluirá zonas recreativas, juegos infantiles, accesos para personas con discapacidad, sistema hidrosanitario, cisterna, tanque elevado y control de ingreso mediante una garita de seguridad.

Avances del proyecto