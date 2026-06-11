Innovación, tecnología y productividad: Wuling llega a Honduras de la mano de iMotors

Honduras da un nuevo paso hacia el futuro de la movilidad con la presentación oficial de Wuling Honduras, representada por iMotors, empresa hondureña con más de 100 años de tradición en el sector transporte y movilidad, y pionera en la introducción de soluciones innovadoras y tecnologías de nueva generación en el país. La llegada de Wuling amplía el portafolio de soluciones que iMotors pone a disposición del mercado hondureño, fortaleciendo una visión que combina tecnología, sostenibilidad, productividad y desarrollo de talento para contribuir al crecimiento económico y social de Honduras. Desde sus inicios, iMotors ha impulsado la transformación de la movilidad nacional mediante la introducción de nuevas tecnologías y modelos de transporte más eficientes. Este compromiso se materializó con la incorporación de la marca MAXUS y la implementación de la primera flota corporativa de vehículos eléctricos operando en Honduras para la empresa multinacional Bimbo, demostrando la viabilidad de la electromovilidad en operaciones comerciales reales y marcando un hito para el sector transporte del país.

Entendiendo que el desarrollo de esta industria requiere mucho más que vehículos, iMotors estableció una alianza estratégica con la Universidad de San Pedro Sula (USAP) para impulsar la formación y el desarrollo de capacidades especializadas en tecnologías emergentes. Como resultado de esta colaboración, se creó el primer Laboratorio de Movilidad Eléctrica de Honduras. Asimismo, ambas instituciones desarrollaron el primer Diplomado en Movilidad Eléctrica de Honduras, una iniciativa pionera orientada a impulsar el conocimiento, la transferencia tecnológica y el desarrollo de capacidades especializadas en electromovilidad, contribuyendo a preparar al país para los desafíos y oportunidades de una industria que está transformando la movilidad, la energía y la sostenibilidad a nivel global. La incorporación de Wuling representa un nuevo capítulo en esta visión de largo plazo. La marca forma parte del grupo SAIC Motor, uno de los conglomerados automotrices más importantes del mundo. Este respaldo permite acercar al mercado hondureño vehículos con estándares internacionales de calidad, seguridad y eficiencia.

La llegada de Wuling complementa la presencia de MAXUS en Honduras, marca que también pertenece al grupo SAIC Motor y con la cual iMotors impulsó la implementación de la primera flota corporativa de vehículos eléctricos operando en el país. Con su llegada a Honduras, Wuling pone a disposición del mercado una amplia gama de vehículos diseñados para responder a las necesidades reales de los hondureños. Su portafolio incluye tanto vehículos eléctricos como vehículos de combustión altamente eficientes y accesibles, reconocidos por su confiabilidad, economía operativa y versatilidad. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, Wuling representa una oportunidad para incrementar su productividad, optimizar costos de transporte y fortalecer sus operaciones comerciales.

Desde vehículos comerciales ligeros hasta soluciones de carga y transporte urbano, la marca ha sido desarrollada para convertirse en un aliado estratégico de quienes impulsan la actividad económica y la generación de empleo en el país. “En iMotors creemos que la movilidad es mucho más que transporte; es una herramienta para impulsar innovación, competitividad y desarrollo sostenible. Desde la implementación de la primera flota corporativa eléctrica de Honduras junto a Bimbo, hasta la creación del primer laboratorio y diplomado en movilidad eléctrica del país junto a la Universidad de San Pedro Sula, hemos trabajado para construir un ecosistema que fortalezca el desarrollo de la movilidad en Honduras, integrando tecnología, educación y sostenibilidad. Hoy, con la llegada de Wuling, ampliamos nuestra propuesta de valor para apoyar tanto la transformación tecnológica como el crecimiento productivo de miles de familias y empresas hondureñas”, expresó Ricardo Jaar, Presidente Ejecutivo de iMotors. La presentación de Wuling Honduras reafirma el compromiso de iMotors de continuar impulsando la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de vida de los hondureños.

Acerca de iMotors

iMotors es una empresa hondureña líder en innovación y movilidad, respaldada por una tradición empresarial de más de 100 años vinculada al desarrollo del transporte, la movilidad y la tecnología en Honduras. Como representante en el país de marcas globales del grupo SAIC Motor, incluyendo MAXUS y Wuling, la compañía impulsa la evolución de la movilidad mediante soluciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de personas, empresas y organizaciones. Junto a MAXUS implementó la primera flota corporativa de vehículos eléctricos operando en Honduras para Bimbo y, en alianza con la Universidad de San Pedro Sula, desarrolló el primer Laboratorio de Movilidad Eléctrica y el primer Diplomado en Movilidad Eléctrica del país.

Acerca de Wuling