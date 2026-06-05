Grupo Flores impulsa el emprendimiento de sus colaboradores con el Bazar “Creciendo Juntos” 2026

Tegucigalpa, Honduras-. Como parte de su compromiso con el desarrollo integral de su talento humano, Grupo Flores llevó a cabo el Bazar de Emprendedores “Creciendo Juntos” 2026, una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento, promover espacios de crecimiento y fortalecer las capacidades empresariales de sus colaboradores y sus familias. La actividad se desarrolló el pasado 5 de junio de manera simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula, reuniendo a más de 60 emprendedores, quienes presentaron una amplia variedad de productos que reflejaron creatividad, innovación y dedicación.

"En Grupo Flores creemos que el crecimiento de nuestra organización también pasa por el crecimiento de nuestra gente. Por eso impulsamos el Bazar 'Creciendo Juntos', una iniciativa que brinda a nuestros colaboradores y sus familias la oportunidad de dar visibilidad a sus emprendimientos, fortalecer sus capacidades y generar ingresos adicionales que contribuyan a su bienestar. Este año complementamos la experiencia con webinars especializados en temas de mercadeo, marca personal, finanzas y ventas, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo integral de cada participante", expresó Carlota Figueroa, gerente de Responsabilidad Social de Grupo Flores.

Aprendizaje, colaboración y crecimiento colectivo

En esta edición, el bazar evolucionó hacia una experiencia más integral mediante la incorporación de capacitaciones en línea; un ciclo de cuatro sesiones virtuales diseñadas para brindar herramientas prácticas y conocimientos claves en áreas como marca personal, finanzas, estructura de costos y estrategias de ventas, contribuyendo así al fortalecimiento de las habilidades empresariales de los participantes. Asimismo, esta iniciativa contó con la participación de colaboradores que decidieron integrarse no solo como emprendedores, sino también como facilitadores de los espacios formativos, reafirmando el valor del conocimiento compartido y el trabajo colaborativo dentro de la organización.

Un espacio para impulsar el talento emprendedor

“En Grupo Flores creemos que el verdadero crecimiento ocurre cuando generamos oportunidades para que nuestros colaboradores desarrollen su máximo potencial. Este bazar, junto a su componente formativo, representa una apuesta por el aprendizaje continuo, el fortalecimiento de habilidades y la generación de bienestar para ellos y sus familias”, concluyó Carlota Figueroa.

Todas las sesiones formativas se desarrollaron en modalidad virtual a través de Microsoft Teams, facilitando la participación y el acceso de colaboradores desde distintas ubicaciones. Con iniciativas como “Creciendo Juntos”, Grupo Flores reafirma su visión de ser una empresa socialmente responsable que impulsa el desarrollo profesional, personal y económico de su gente. Más que un bazar, este espacio se consolida como una plataforma de aprendizaje, colaboración y crecimiento colectivo.

Grupo Flores continúa promoviendo acciones que fortalecen la cultura organizacional, celebran el talento interno y generan oportunidades sostenibles para sus colaboradores y sus familias. Para conocer más sobre los proyectos y acciones de sostenibilidad de Grupo Flores, se invita a la comunidad a seguir sus redes sociales y mantenerse informada sobre las próximas iniciativas.