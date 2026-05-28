UNO y Pronto entregan el primer Nissan Magnite de su promoción mundialista

Tegucigalpa, Honduras-. Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron oficialmente el primer sorteo de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol", haciendo entrega del primer vehículo Nissan Magnite Advance a uno de sus clientes participantes.
La promoción, que inició el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el 19 de julio de 2026, ha generado una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña.
UNO Plus convierte cada consumo en una oportunidad para ganar
El ganador del primer Nissan Magnite Advance fue: Dennis Johan Orellana Ruiz, quien participó realizando sus consumos en UNO Blvd del Este en la ciudad de San Pedro Sula y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que realizaron sus consumos en Estaciones de Servicio UNO y tiendas Pronto, cumpliendo con las dinámicas establecidas dentro de la promoción.
“Nos emociona poder realizar esta primera entrega y continuar premiando la preferencia de nuestros clientes a través de experiencias innovadoras y beneficios reales. Con UNO Plus buscamos acercarnos aún más a nuestros consumidores y transformar cada visita a nuestras estaciones y tiendas en una oportunidad para ganar”, expresó Eduardo Idiaquez, Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.
“UNO te une a la fiesta del fútbol" continuará desarrollándose durante las próximas semanas con más sorteos, premios instantáneos y experiencias especiales para los clientes de UNO y Pronto.
Entre los premios principales que aún faltan por entregarse están:
• 2 Nissan Frontier Pro-4X
• 2 Nissan Kicks
• 1 Nissan Magnite Advance
• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores
Los próximos sorteos de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol" se realizarán en las siguientes fechas:
• Segundo Sorteo: 5 de junio de 2026
• Tercer Sorteo: 16 de junio de 2026
• Cuarto Sorteo: 26 de junio de 2026
• Quinto Sorteo: 7 de julio de 2026
• Sexto Sorteo: 24 de julio de 2026
Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles podrán participar en una fiesta exclusiva de cierre el próximo 19 de julio, donde también se realizarán sorteos especiales como:
• 1 año de combustible gratis
• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona
Para participar, los clientes únicamente deben descargar UNO Plus, registrarse y realizar consumos mínimos de:
• L500 en combustible para vehículos
• L150 para motocicletas
• L150 en tiendas Pronto
Cada consumo genera goles dentro de la aplicación, aumentando automáticamente las oportunidades de ganar. Adicional todos los tarjetahabientes de Banco Cuscatlán, recibirán un gol adicional al pagar con todas sus tarjetas de débito y crédito y si pagan con la Tarjeta Uno – Cuscatlán recibirá 2 goles adicionales.
Con esta iniciativa, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto continúan fortaleciendo su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras, beneficios relevantes y nuevas formas de conectar con sus clientes a través de la tecnología y la emoción del fútbol.
Para más información sobre UNO Plus y la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, los clientes pueden consultar los canales oficiales de Estaciones de Servicio UNO.