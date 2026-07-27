Horóscopo de hoy: Ajustes financieros, búsqueda de apoyo y sorpresas en el amor

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No es muy habitual que te influyan las opiniones de los demás, pero vives unos momentos en los que necesitas que te apoyen y que confíen en tus proyectos, sobre todo si son para las vacaciones, por lo que prestarás mucha atención a los consejos de tu gente más cercana.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes iniciar una semana complicada en las relaciones con los amigos, la familia o las actividades grupales, si tienes la oportunidad, procura actuar por tu cuenta y no depender de nadie que te complique la vida.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el trabajo no podrás imponer tus opiniones por las buenas, tendrás que acostumbrarte a buscar el consenso y la unanimidad en ciertos asuntos. Si perseveras en tu actitud poco dialogante los problemas se volverán en tu contra.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La situación económica de tu familia no es preocupante, pero pensarás en mejorar ciertos aspectos de tu vida, y para ello tomarás consciencia de que necesitas más recursos. Te plantearás cambiar de trabajo o complementar el que ya tienes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Se anuncian turbulencias en lo económico, pero has sido precavido y todo lo que has venido preparando de antemano te ayudará a encontrar salidas para estos contratiempos. Si tienes un negocio, la familia estará ahí para ayudarte.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tiendes a angustiarte con detalles de la vida diaria que no tienen ninguna importancia, y no ves en perspectiva lo que realmente debería preocuparte. Tendrás que aprender a relativizar algunas de esas cosas para progresar.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tus problemas de salud pueden tener que ver con tu estado emocional, y en especial en el apartado de nervios y estrés. Probablemente necesites una cura de reposo, y este fin de semana un alma caritativa te la organizará.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Debes asumir que la rutina en el trabajo te está matando, pero te queda el consuelo de saber que las aventuras profesionales del pasado, tampoco te llenaban. La economía familiar no pasa por sus mejores momentos; haz algo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás ajustar tu presupuesto para cubrir los gastos extraordinarios que te llegan ahora por motivos domésticos o del automóvil, pero si afinas en el ahorro, cuando llegue el tiempo de vacaciones puedes haber conseguido una buena hucha.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Un excelente tono vital será la tónica de los Capricornio en este arranque del fin de semana marcado por la energía y la ganas de hacer cosas, es el momento de disfrutar de un organismo en plenitud de facultades para viajar o hacer deporte con la regularidad que te gustaría.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En lo laboral vives un momento óptimo, así que lánzate a exponer esas ideas que te pueden dar un espaldarazo en tu trabajo. Abre los ojos, porque alguien de tu entorno podría estar necesitando tu ayuda, y no te lo dirá directamente, has de ser quien ofrezca la ayuda.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Creías tenerlo todo controlado, pero el amor llegará a tu vida sorpresivamente, sin avisar y con una fuerza impresionante. No habrá resistencia posible. Los sentimientos serán intensos y no podrás escapar a ellos, por más que trates de despistarlos.