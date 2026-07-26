El crimen de Irasema Chávez: el ADN que desenmascaró a su mejor amiga 14 años después

El crimen de Irasema Chávez en Estados Unidos permaneció 14 años sin resolverse, pero una gota de sangre lo cambió todo y terminó por desenmascarar a su verdadera responsable, su mejor amiga. A continuación los detalles del caso que está causando revuelo después de tantos años.
Irasema, la víctima, originaria de Allende, Nuevo León, fue encontrada muerta un 20 de enero de 2012, en el interior de apartamento ubicado en Arlington, Texas. Un familiar descubrió el cadáver, que según las autoridades, presentaba 100 heridas por arma blanca.
La investigación inicial determinó que los accesos al apartamento no mostraban signos de haber sido forzados, lo que llevó a las autoridades a sospechar que el autor de este asesinato era alguien que conocía a la víctima.
Los investigadores notaron la desaparición del televisor del dormitorio de Irasema y detectaron una pequeña gota de sangre que todavía estaba fresca sobre el mueble donde se encontraba el aparato.
El análisis de la huella reveló que era de una mujer hispana, pero su perfil no coincidía con los registros de ADN del FBI, por lo que el caso quedó paralizado por más de una década. Fue hasta noviembre de 2024 que la unidad de homicidios de Arlington solicitó al FBI aplicar herramientas de genealogía genética forense para reabrir las pistas.
El procedimiento dirigió la atención de los investigadores hacia Mayra Velásquez, de 42 años, quien era la "mejor amiga" de Irasema, también originaria de Allende y radicada en los Estados Unidos.
A partir del hallazgo, las autoridades montaron un operativo de vigilancia sobre la sospechosa. Fue durante una reunión social celebrada en mayo de este año, que los peritos recolectaron del basurero varios tenedores plástico utilizados por Velásquez, con el fin de obtener una muestra de ADN.
"En mayo lograron obtener una muestra de ADN de un objeto desechado en la basura y lo enviamos a nuestro laboratorio forense para su posterior análisis. El laboratorio determinó que el ADN coincidía con la gota de sangre recuperada en la escena del crimen", manifestó en conferencia de prensa un vocero del FBI, confirmando la culpabilidad de la sospechosa, Mayra Velásquez.
Gracias a las nuevas pruebas, las autoridades le dieron detención a Mayra el reciente 17 de julio.
Velásquez permanece recluida en prisión sin derecho a fianza y bajo el cargo de asesinato capital.
Su abogado defensor, Fran Sellars, cuestionó los resultados y el método que usaron las autoridades para obtener las pruebas en contra de su defendida. Según su versión, su clienta frecuentaba la vivienda de la víctima debido a la relación de amistad que mantenían.
El abogado alega que las imágenes captadas por una cámara de seguridad durante la noche del crimen, corresponderían, según su interpretación, a la figura de un hombre.
De momento, el proceso legal en contra de la señalada continúa, con la finalidad de esclarecer el caso.
Mientras tanto, los familiares de Irasema Chávez expresaron que para ellos renace la esperanza de encontrar justicia después de haber permanecido en incertidumbre por más de una década.