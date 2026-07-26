77,000 hectáreas quemadas en el centro de España mientras empieza a contenerse el fuego

"Ciertamente, hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones (atmosféricas) nos permitan trabajar todas esas zonas que están fuera de control, pero no es en todo el perímetro (de los incendios), en absoluto", explicó este domingo el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Arribas en declaraciones a Televisión Española.