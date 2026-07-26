Matan a balazos a reconocido profesor en el municipio de Guayape, Olancho

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Óscar Rafael Amador , un querido docente que impartía clases en la Escuela José Cecilio del Valle, en la comunidad de San Francisco.

Olancho, Honduras. Un reconocido profesor fue asesinado de múltiples disparos en el municipio de Guayape , en el departamento de Olancho , este domingo 26 de julio.

Las versiones de pobladores indican que hombres armados le salieron al paso al profesor, y que sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo muerto en el lugar para luego darse a la fuga.

Tras el aviso de habitantes, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar, confirmando que el maestro se encontraba muerto, por lo que procedieron a acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones.

Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato del docente que ha conmocionado a la comunidad educativa en el departamento de Olancho.

Mientras tanto las autoridades investigan el caso, pobladores de la zona, estudiantes y docentes del centro educativo en el que impartía clases Óscar Amador, se encuentran consternados por su muerte.

"Hoy despedimos con profundo dolor al profesor Óscar Amador, un hombre que dedicó su vida a enseñar, servir y sembrar valores en su comunidad". "Cuánto lamento esta gran pérdida, era un gran ser humano. Hijo de padres ejemplares, el señor Rafael y la profesora Corina. No hay palabras de consuelo", son solo algunos de los mensajes que se leen al respecto en redes sociales.