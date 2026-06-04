Hallan asesinada a reconocida docente jubilada en El Rosario, Comayagua

La víctima fue identificada como Mercedes Martina Orellana, de 62 años de edad, ampliamente conocida entre los habitantes de la zona como la “ Profe Chere ”, debido a su destacada trayectoria en el ámbito educativo y su cercanía con la comunidad.

Comayagua, Honduras.- La violencia volvió a enlutar al departamento de Comayagua tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una maestra jubilada en el municipio de El Rosario .

Según los informes preliminares, el cadáver fue encontrado en el sector de La Calera, a la orilla de la carretera que comunica con la ciudad de Comayagua. La mujer presentaba una herida de bala y permanecía tendida sobre un camino de tierra. Cerca de ella se encontró un bastón, mientras que llevaba una mochila en la espalda.

Tras el reporte del hallazgo, agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitieron esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han brindado información sobre el móvil del crimen ni sobre personas sospechosas vinculadas al hecho.

La muerte de la educadora ha provocado tristeza e indignación entre pobladores, familiares, amistades y antiguos alumnos, quienes destacan su entrega a la enseñanza y el legado que dejó a lo largo de los años en la formación de numerosas generaciones.