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Hallan asesinada a reconocida docente jubilada en El Rosario, Comayagua

La docente jubilada Mercedes Martina Orellana, conocida como Profe Chere, fue encontrada muerta con una herida de bala en el sector de La Calera, en El Rosario, Comayagua. Las autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 05:30
Hallan asesinada a reconocida docente jubilada en El Rosario, Comayagua

Mercedes Martina Orellana fue encontrada sin vida en el sector de Calera en Comayagua.

 Foto: Cortesía.

Comayagua, Honduras.- La violencia volvió a enlutar al departamento de Comayagua tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una maestra jubilada en el municipio de El Rosario .

La víctima fue identificada como Mercedes Martina Orellana, de 62 años de edad, ampliamente conocida entre los habitantes de la zona como la “ Profe Chere ”, debido a su destacada trayectoria en el ámbito educativo y su cercanía con la comunidad.

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Según los informes preliminares, el cadáver fue encontrado en el sector de La Calera, a la orilla de la carretera que comunica con la ciudad de Comayagua. La mujer presentaba una herida de bala y permanecía tendida sobre un camino de tierra. Cerca de ella se encontró un bastón, mientras que llevaba una mochila en la espalda.

Tras el reporte del hallazgo, agentes policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitieron esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han brindado información sobre el móvil del crimen ni sobre personas sospechosas vinculadas al hecho.

La muerte de la educadora ha provocado tristeza e indignación entre pobladores, familiares, amistades y antiguos alumnos, quienes destacan su entrega a la enseñanza y el legado que dejó a lo largo de los años en la formación de numerosas generaciones.

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La comunidad de El Rosario recuerda a la “Profe Chere” como una mujer comprometida con la educación y apreciada por su calidad humana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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