Su pareja la estranguló dentro de su casa: Elvia Mercedes Gómez, enfermera asesinada en Cortés

Como Elvia Mercedes Gómez fue identificada la mujer que murió presuntamente a manos de su pareja en ese municipio del norte de Honduras.
El crimen ocurrió en el interior de la vivienda que ambos compartían. De acuerdo con información preliminar, la pareja sostenía una discusión originada por un supuesto ataque de celos de Daniel.
Según las autoridades, Daniel habría tenido un arranque de celos que derivó en una agresión física y posteriormente en la muerte de la enfermera por estrangulamiento.
Se conoció que, tras cometer el crimen, el sospechoso huyó con rumbo desconocido, dejando el cuerpo sin vida de Elvia dentro de la vivienda.
Impactados por lo ocurrido, vecinos y familiares llegaron al lugar de los hechos. Entre lágrimas y consternación, exigieron justicia por la muerte de la profesional de la salud.
A la vivienda también acudieron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mientras que patrullas preventivas desplegaron operativos de búsqueda para dar con el paradero del principal sospechoso.
Se conoció que la enfermera laboraba en una farmacia de la zona y era madre de dos menores de edad. Hasta el momento se desconoce cuántos años de relación mantenía con Daniel Antonio Meraz Cáceres.
"Espero que te encuentren y que pagues por esta pérdida irremediable que nos dejas", escribió un familiar de la víctima en redes sociales.