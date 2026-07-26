Keiko Fujimori, la heredera política que insistió hasta gobernar Perú

Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), será la presidenta de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento, un objetivo al que destinó su vida con una estoica paciencia y perseverancia propia de sus raíces japonesas, sin desistir pese a sufrir tres derrotas en segunda vuelta, enemistarse con su hermano y pasar casi año y medio en la cárcel.