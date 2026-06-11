Shopineoh.com: la plataforma digital gratuita donde tus compras impulsan sueños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor del país y promover la digitalización de los negocios hondureños, se anuncia el lanzamiento oficial de Shopineoh.com, la plataforma digital gratuita diseñada para conectar emprendedores y compradores en todo Honduras. Fundación Terra Te Impulsa evoluciona y se reinventa para dar paso a la innovadora iniciativa digital que marcará una nueva etapa en la transformación del ecosistema comercial y emprendedor en Honduras. Shopineoh.com representa una evolución hacia una experiencia creativa, accesible e innovadora, reuniendo en un solo espacio más de 5,000 tiendas virtuales y más de 30,000 productos y servicios disponibles para comercialización en línea.

Los compradores podrán descubrir productos hondureños en un solo clic, apoyar negocios locales y acceder a una plataforma disponible las 24 horas del día. Además de encontrar variedad de productos, servicios y promociones. Cada compra se convierte en una oportunidad para impulsar sueños, fortalecer familias y apoyar el crecimiento de pequeños empresarios que contribuyen al desarrollo de la economía nacional. “Shopineoh.com una nueva etapa de innovación y oportunidades para miles de emprendedores y compradores hondureños. Si buscan de todo para comprar y a emprendedores quieren apoyar, lo nacional siempre es mejor”, manifestó Gabriela Vega, coordinadora de Emprendimiento y Empleabilidad de Fundación Terra. “Comprar en Shopineoh.com será más que una compra; será una oportunidad para impulsar nuestras historias, nuestros sueños y ayudar a crecer nuestros negocios”, manifestó Alessia López, de Print Spot.

Durante los últimos seis años, el programa ha trabajado en el fortalecimiento del emprendimiento en Honduras, brindando acceso gratuito a capacitaciones, certificaciones internacionales, formalización empresarial, capital semilla, espacios de visibilidad y herramientas digitales para potenciar los negocios. Con esta transformación, Shopineoh busca ofrecer una experiencia más amigable y dinámica para todos, permitiendo acceder fácilmente a promociones, descuentos y productos de temporada desde cualquier lugar y en cualquier momento. Descubre una nueva forma de comprar, apoyar y transformar historias del emprendedor hondureño. ¡Tu compra impulsa sueños, sé parte de Shopineoh.com!

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