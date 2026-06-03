Casa Refugio para víctimas de la violencia alcanza un 50% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de paredes, techos y concreto en construcción, toma forma un espacio pensado para brindar seguridad y una nueva oportunidad a mujeres que han sufrido violencia.

La Casa Refugio, impulsada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y Semujer, ya registra un avance del 50% en la colonia Cerro Grande.

Durante una visita de supervisión a la obra, el alcalde Juan Diego Zelaya; el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la comuna, José Miguel Sierra; y la directora de Comunicaciones de Semujer, Wendy Fuentes, constataron el progreso de los trabajos.

Sierra explicó que el proyecto busca brindar protección y respaldo a mujeres víctimas de violencia.

“Este proyecto presenta importantes avances y está orientado a brindar protección y respaldo a mujeres que han sido víctimas de violencia y maltrato, ofreciéndoles un espacio seguro donde puedan permanecer sin exponerse a ningún peligro fuera del recinto”, expresó.