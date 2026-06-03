Casa Refugio para víctimas de la violencia alcanza un 50% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de paredes, techos y concreto en construcción, toma forma un espacio pensado para brindar seguridad y una nueva oportunidad a mujeres que han sufrido violencia.
La Casa Refugio, impulsada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y Semujer, ya registra un avance del 50% en la colonia Cerro Grande.
Durante una visita de supervisión a la obra, el alcalde Juan Diego Zelaya; el director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la comuna, José Miguel Sierra; y la directora de Comunicaciones de Semujer, Wendy Fuentes, constataron el progreso de los trabajos.
Sierra explicó que el proyecto busca brindar protección y respaldo a mujeres víctimas de violencia.
“Este proyecto presenta importantes avances y está orientado a brindar protección y respaldo a mujeres que han sido víctimas de violencia y maltrato, ofreciéndoles un espacio seguro donde puedan permanecer sin exponerse a ningún peligro fuera del recinto”, expresó.
Por su parte, la esposa del edil, Paola Rubí, detalló que el refugio tendrá capacidad para albergar temporalmente a 51 personas y ofrecerá servicios médicos, psicológicos, legales y sociales especializados.
“Este proyecto está dirigido a mujeres que han sido vulneradas, maltratadas o que atraviesan situaciones difíciles porque no tienen un lugar seguro donde permanecer. Aquí se les brindará un espacio temporal, además de acompañamiento y apoyo psicológico, para ayudarlas paso a paso a salir adelante y reconstruir sus vidas”, manifestó.
La obra contempla la construcción de un inmueble de una sola planta con un área aproximada de 2,000 metros cuadrados.
El espacio cuya inversión supera los 30 millones de lempiras contará con clínicas de medicina general, ginecología, psiquiatría y psicología, además de áreas de trabajo social y asesoría legal.
Asimismo, dispondrá de zonas recreativas, juegos infantiles, accesos para personas con discapacidad, sistema hidrosanitario, cisterna, tanque elevado y un sistema de control de ingreso mediante garita de seguridad.
Por su parte, Wendy Fuentes, directora de Comunicaciones de Semujer, destacó que la Casa Refugio permitirá atender a mujeres que requieran protección inmediata.
“Este espacio permitirá resguardar temporalmente tanto a mujeres como a sus hijos, mientras reciben asistencia integral y procesos de empoderamiento, hasta que se considere que están fuera de peligro”, señaló.
Elevado registro de denuncias por violencia
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre el 1 de enero y el 30 de abril se registraron 9,103 denuncias de violencia doméstica en Honduras. De ese total, 1,955 correspondieron al departamento de Francisco Morazán, principalmente en la capital.
Por otro lado, la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) reporta que el 66.8% de los niños y niñas enfrenta condiciones de riesgo social, desprotección infantil o pobreza.