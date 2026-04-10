Urgen medidas ante violencia contra mujeres: 95% de femicidios sigue en impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la ola de violencia que afecta a las mujeres en las últimas décadas en Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urge a las autoridades hondureñas a implementar medidas encaminadas a prevenir los femicidios. Desde 2002 a la fecha, la criminalidad ha dejado un saldo que ronda las 8,500 muertes violentas de mujeres, es decir, el promedio de una víctima diaria, y se estima que el 95 por ciento de los casos se encuentran en circunstancias de impunidad. Las medidas incluyen, según la entidad, la aprobación de leyes y reglamentos por parte del Congreso Nacional.

Aurora Rueda, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, calificó de “indispensable” la aprobación de la Ley General de las Violencias hacia las Mujeres, que tiene como objetivo la detección, prevención y sanción de la violencia de género. Asimismo, la Ley de Alerta Morada que es para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. También sumó la necesidad de aprobar la Ley contra la Violencia Política y de Género, que busca prevenir, sancionar y erradicar acciones que limitan los derechos políticos de las mujeres, en general. Rueda explicó que, “en el caso de la Ley de Casas Refugios, se necesita la reglamentación y asignación presupuestaria para su implementación, pues se establece que alrededor de una víctima diaria se registra desde el año 2002 en el territorio nacional.

Según Rueda, “preocupa la situación que enfrenta el país en materia de seguridad, por lo que es importante que las autoridades hondureñas tomen las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres". Durante casi 290 meses, Honduras ha sido escenario, en promedio, de la muerte violenta de entre 29 y 30 mujeres mensuales, es decir, de una víctima diaria.

En lo que va del 2026, suman alrededor de 65 mujeres que han perdido la vida en circunstancias violentas, por lo que es necesario que el Estado hondureño garantice una investigación exhaustiva de cada caso, con el firme propósito de combatir la impunidad de estos crímenes. La coordinadora de la Defensoría de la Mujer mencionó que, “entre las recomendaciones emitidas por el Conadeh, en materia de prevención integral de la violencia, está la implementación de una política de seguridad para abordar la problemática”.