A más de 265 mujeres le han quitado la vida de forma violenta durante el 2025

Tegucigalpa, Honduras.- En masacres, veredas, cantinas, fiestas y hasta dentro de sus casas, cientos de mujeres han sido víctimas de la violencia que sigue golpeando sin piedad al país

Honorina Rodríguez, defensora de las mujeres en Honduras, lamentó este domingo que a más de 265 féminas les quitaron la vida de forma violenta, “y seguimos pidiendo, justicia para las mujeres, ni una menos”, demandó.

Llamó a las autoridades a redoblar esfuerzos, en especial ahora que Honduras tendrá un nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo, Nasry “Tito” Asfura, y un nuevo Congreso Nacional, aunque muchos de los diputados están siendo reelectos.

Consideró que toda la institucionalidad debe hacer un abordaje integral para la prevención de los feminicidios y frenar la muerte violenta de mujeres en el país, mientras que la población hondureña no debe normalizar este tipo de ataque contra féminas.

Al mismo tiempo llamó a las mismas mujeres a denunciar todo tipo de amenazas o ataques para poder salvar sus vidas, “aquí seguimos con nuestra voz, nuestra palabra diciendo, ni una menos, alto al feminicidio”.